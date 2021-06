Copa América staat vijf dagen voor aanvang op losse schroeven

Dinsdag, 8 juni 2021 om 23:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:33

Het is nog maar zeer de vraag of komende zondag de Copa América van start gaat. Volgens Zuid-Amerikaanse media heeft Luiz Fux, president van het hooggerechtshof van Brazilië, donderdag een buitengewone zitting gepland om het wel of niet doorgaan van de Copa América in Brazilië te bespreken. De zaak zal volledig worden behandeld, daar er twee aanklachten zijn tegen Brazilië als organiserend land. De leden van de rechtbank krijgen vervolgens 24 uur de tijd om zich uit te spreken, zodat de uitspraak vrijdag bekend moet zijn. Op die dag staat de eerste wedstrijd gepland.

Het besluit om het toernooi dit jaar in Brazilië te houden bleef niet gevrijwaard van controverse. Eerder werd de Copa América weggehouden uit Colombia vanwege een verstoring van de openbare orde en kon het ook niet plaatsvinden in Argentinië, waar het coronavirus heerst. Op sociale media doen berichten de ronde met de hashtag #NaoVaiterCopa (vrij vertaald: Er komt geen Copa). Ook Brazilië kampt nog altijd met de nodige problemen om het coronavirus onder controle te krijgen. Criticasters vragen zich af in welk opzicht Brazilië een beter alternatief is dan Argentinië om het toernooi te organiseren.

De Braziliaanse minister van Volksgezondheid, Marcelo Queiroga, bevestigde maandag dat de spelers van de tien deelnemende landen niet verplicht zijn zich te laten vaccineren, in tegenstelling tot wat zijn regering aanvankelijk had gevraagd. "Het laten vaccineren is niet langer een verplichting", zei hij op een persconferentie in Brasilia, een van de speelsteden. "Degene die zijn ingeënt zijn beter beschermd, maar er zal geen poging worden gedaan om iedereen te vaccineren. Ook omdat het vaccin een reactie kan veroorzaken, en dat zou het wedstrijdritme van de spelers in gevaar kunnen brengen."

Queiroga heeft de gezondheidsprotocollen gedetailleerd beschreven om de verspreiding van het coronavirus tijdens het toernooi te voorkomen. Dat de regering van president Jair Bolsonaro ermee instemde het toernooi alsnog in Brazilië te organiseren als vervanger van Argentinië, is een besluit dat in Zuid-Amerika zeer in twijfel wordt getrokken door experts. Brazilië is na de Verenigde Staten het land waar op dit moment de meeste mensen zijn overleden als gevolg van het coronavirus (ruim 476.000).

Ondertussen zijn er allerlei maatregelen aangekondigd om de hygiëne enigszins te kunnen waarborgen, meldt ESPN. De CONMEBOL bracht dinsdag een document naar buiten met daarop het protocol en eventuele sancties. Zo is het uitwisselen van shirts verboden, moet iedereen een temperatuurmeting ondergaan en is het ook niet toegestaan om de bal te kussen. Bovendien moeten spelers en scheidsrechters hun eigen persoonlijke drinkfles gebruiken. Bij het niet naleven van de protocollen kan een boete in rekening worden gebracht van ten minste 25.000 euro.