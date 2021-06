Toekomst Ashley Young krijgt plots andere wending

Sassuolo biedt Juventus de mogelijkheid om Hamed Traoré voor achttien miljoen euro over te nemen. De middenvelder wordt door Sassuolo voor zestien miljoen euro overgenomen van Empoli en zou in Turijn bij de deals met Nikola Milenkovic en Dusan Vlahovic betrokken kunnen worden. (Calciomercateo)

AC Milan heeft contact gelegd met Real Madrid om Brahim Díaz wederom op huurbasis over te nemen. Bij de onderhandelingen moet een optie tot koop worden bedongen, daar Díaz nog tot medio 2025 vastligt in Madrid. (Fabrizio Romano)

De middenvelder was al op weg naar de uitgang, maar kan een contractverlenging van een jaar tegemoet zien.

Diego Laxalt heeft van AC Milan te horen gekregen dat er voor hem geen toekomst in Milaan in het verschiet ligt. De linkervleugelverdediger werd afgelopen seizoen verhuurd aan Celtic en kan nu op interesse van Galatasaray rekenen. (Sky Italia)

Bayer Leverkusen heeft zijn zinnen gezet op de komst van Kristoffer Ajer. De centrumverdediger van Celtic, die ook wordt gevolgd door Newcastle United en Norwich City, heeft in Glasgow nog een contract tot medio 2022. (Sky Sports)