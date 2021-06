Barcelona wil tenminste drie spelers lozen

Daniel Levy heeft geen enkele interesse in een spelersruil voor Harry Kane. De voorzitter van Tottenham Hotspur houdt vast aan de vraagprijs van 175 miljoen euro voor de aanvaller. (The Sun)

Arek Milik blijft bovenaan het lijstje staan van Atlético Madrid. Trainer Diego Simeone is zeer gecharmeerd van hem en doet er alles aan om de Poolse aanvaller los te weken bij Olympique Marseille. (AS)