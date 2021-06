‘Carlos Tévez stelt vakantie uit om drastisch besluit kenbaar te maken’

Vrijdag, 4 juni 2021 om 16:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:47

Carlos Tévez gaat vrijdag zijn definitieve afscheid aankondigen bij Boca Juniors, zo verzekeren verschillende Argentijnse media. De 37-jarige spits heeft zijn vakantie naar Miami uitgesteld om zijn vertrek bij de Argentijnse topclub wereldkundig te maken. In het bijzijn van vice-president Juan Román Riquelme en trainer Miguel Ángel Russo belegt Tévez een speciaal ingelaste persconferentie. Het wordt voor de Argentijn zijn derde afscheid bij Boca, nadat hij de club eerder in 2004 en 2016 verliet.

Onder andere TyC Sports meldt vrijdag dat Tévez zijn derde en laatste afscheid gaat aankondigen bij zijn jeugdliefde. De aanvaller startte zijn professionele loopbaan als zestienjarige bij Boca en schoot de club vorig seizoen nog hoogstpersoonlijk naar de landstitel in de Argentijnse competitie. Zijn afscheid betekent overigens niet dat hij een punt zet achter zijn loopbaan als voetballer, daar de kans bestaat dat Tévez nog aan een nieuw avontuur begint. Argentijnse media sluiten niet uit dat hij zijn carrière gaat vervolgen in de Major League Soccer.

Naar verluidt staan er twee clubs te springen om de diensten van de 76-voudig international van Argentinië. Zowel Atlanta United als het Inter Miami van David Beckham zouden Tévez willen verleiden tot een overstap naar de Verenigde Staten. Bij laatstgenoemde club zou Tévez een aanvalsduo kunnen vormen met Gonzalo Higuaín, met wie hij ook al samenspeelde bij de nationale ploeg. De aangekondigde persconferentie zal om 18.00 uur plaatselijke tijd aanvangen (23.00 uur in Nederland). Argentijnse media schrijven dat de moeizame relatie tussen Tévez en Riquelme, die als vice-president aan de club verbonden is, aan het besluit ten grondslag ligt.

Het contract van Tévez bij Boca loopt officieel nog door tot december 2021, maar de aanvaller heeft een ontsnappingsclausule laten opnemen waardoor hij in juni vroegtijdig afscheid kan nemen. Daar maakt hij dus gebruik van. Nadat in februari zijn vader Segundo Raimundo Tévez kwam te overlijden, maakte de aanvalsleider mentaal en fysiek een zware tijd door. Naast Boca speelde Tévez voor onder meer Manchester United, Manchester City en Juventus. Namens Argentinië kwam hij in actie op de WK's van 2006 en 2010, speelde hij vier keer de Copa América en won hij goud op de Olympische Spelen van 2004 in Athene.