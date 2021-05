1. FC Köln verzekert zich van handhaving in de Bundesliga na spektakelstuk

Zaterdag, 29 mei 2021 om 20:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:10

1. FC Köln heeft zich zaterdag weten te handhaven in de Bundesliga. In de return van de finale van de play-offs was de ploeg van trainer Friedhelm Funkel met 1-5 te sterk voor Holstein Kiel. De nummer drie van afgelopen seizoen in de 2. Bundesliga was in het heenduel nog met 0-1 te sterk voor Köln, dat het slippertje ruimschoots compenseerde. Komend seizoen spelen die Geißböcke voor het derde jaar op rij op het hoogste niveau van Duitsland.

De score in het knotsgekke duel werd al in de derde speelminuut geopend. Na een inworp kwam Ondrej Duda aan de linkerkant van het veld in balbezit, waarna hij een voorzet op maat bezorgde bij Jonas Hector. De verdedigende middenvelder verlengde de voorzet met zijn hoofd en zag de bal bij de tweede paal binnenvallen: 0-1. Binnen zestig seconden kwam Holstein Kiel met het antwoord. Doelman Timo Horn bracht in eerste instantie nog redding een schot van afstand, maar uit de rebound knikte Jae-Sung Lee de 1-1 binnen.

Vervolgens draaide Köln de duimschroeven verder aan en de club verschafte zich binnen tien minuten een uitstekende uitgangspositie. In de zesde minuut tekende Sebastian Andersson met een harde kopbal de 1-2 aan, om zeven minuten later, wederom met het hoofd, de 1-3 op het scorebord te zetten. Florian Kainz verzorgde de assist bij beide doelpunten. Op slag van rust maakte Rafael Czichos er op aangeven van Hector zelfs 1-4 van. Daarmee leek Holstein Kiel zich te hebben neergelegd bij opnieuw een jaar voetbal in de 2. Bundesliga, want het tempo in de wedstrijd nam in de tweede helft aanzienlijk af. Uiteindelijk was het Ellyes Skhiri die ruim vijf minuten voor tijd de 1-5 eindstand noteerde. Werder Bremen en Schalke 04 waren eerder al verzekerd van degradatie, terwijl VfL Bochum en Gruether Fürth volgend seizoen in de Bundesliga zullen spelen.