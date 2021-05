Italie begint met 7-0 overwinning aan voorbereiding op EK

Vrijdag, 28 mei 2021 om 22:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:13

Italië is vrijdagavond probleemloos aan zijn voorbereidingscampagne op het EK begonnen. De ploeg van Roberto Mancini rekende zoals verwacht moeiteloos af met San Marino, dat zeven tegendoelpunten moest incasseren: 7-0. Italië trad niet aan in zijn sterkste formatie. Zo bleven Ciro Immobile en Lorenzo Insigne de hele wedstrijd op de bank.

Het kostte de Italianen na gemiste kansen van Gianluca Mancini en Federico Bernardeschi meer dan een half uur om de verdediging van San Marino te breken. Bernardeschi had in de 32ste minuut geluk dat doelman Elia Benedettini een houdbaar ogend laag schot vanaf de rand van het strafschopgebied liet glippen: 1-0. Diezelfde keeper bokste twee minuten later een hoekschop weg en had de pech dat Gianmarco Ferrari uit de volley de rebound binnentikte: 2-0.

Geklungel in de defensie van San Marino leidde vier minuten na rust tot de derde Italiaanse treffer. Andrea Grandoni verzuimde de bal uit de zestien te trappen en bood daarmee Matteo Politano een simpele kans om de verre hoek te zoeken: 3-0. Het vierde doelpunt van de Italianen volgde in de 67ste minuut na een schitterende dubbele combinatie tussen Bernardeschi en Andrea Belotti, waarbij laatstgenoemde in alle vrijheid de trekker kon overhalen: 4-0.

San Marino bleef geen monsterscore bespaard, zo bleek in de slotfase van de wedstrijd. Een schot van Gaetano Castrovilli uit de tweede lijn belandde een kwartier voor tijd op de paal, waarna Matteo Pessina de rebound intikte: 5-0. Twee minuten later maakte Politano er 6-0 van, door van een meter of acht een afvallende bal binnen te rossen. Het slotakkoord was voor Pessina, die vanaf de linkerkant doorbrak en de bal uit een lastige hoek tussen de been van Benedettini door tikte: 7-0.

Italië oefent volgende week vrijdag tegen Tsjechië, waarna het land begint aan de groepsfase van het EK. Daarin zijn Turkije, Zwitserland en Wales de tegenstanders.