Sparta heeft met 64-voudig international eerste zomeraanwinst binnen

Vrijdag, 28 mei 2021 om 15:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:40

Laurent Jans speelt vanaf volgend seizoen voor Sparta Rotterdam, zo maakt de club vrijdag via de officiële website wereldkundig. De 28-jarige Luxemburger komt transfervrij over van Standard Luik, waar hij voornamelijk invulling gaf aan de rechtsbackpositie. De 64-voudig international en aanvoerder van Luxemburg is de eerste zomeraanwinst voor Sparta en hij tekent voor twee jaar.

Technisch directeur Henk van Stee is erg te spreken over de deal. “Met Laurent halen we een speler met veel ervaring en een winnaarsmentaliteit”, laat Van Stee weten op de clubsite. “Met ruim 70 interlands (64, red.) voor Luxemburg, waarvan hij ook aanvoerder is halen we een speler met internationale ervaring. Hij heeft in meerdere competities gespeeld, waaronder de Jupiler Pro League, Bundesliga en de Europa League. Zijn voorkeurspositie is rechtsachter, maar hij is op meerdere posities inzetbaar.”



Ondanks het feit dat Jans ‘in de belangstelling van meerdere clubs’ stond, trok Sparta dus aan het langste eind. “We zijn blij dat hij voor Sparta gekozen heeft. Hij bezit zowel aanvallende als verdedigende kwaliteiten en wij geloven dat hij van waarde gaat zijn”, besluit Van Stee. Zelf heeft Jans ook al gereageerd op zijn overstap via een post op Instagram: “Erg blij dat ik bij Sparta Rotterdam heb getekend. Ik kan niet wachten om te beginnen!”

Jans begon zijn profcarrière in de Luxemburgse Nationaldivisioun bij CS Fola Esch, waarna hij de overstap maakte naar Waasland-Beveren. Na drie seizoenen actief te zijn geweest in de Jupiler Pro League verliet de verdediger België voor een avontuur bij FC Metz. In de Ligue 2 kwam Jans weinig aan spelen toe en werd hij verhuurd aan Paderborn SC, waarmee hij 22 wedstrijden speelde in de Bundesliga. Vorig jaar zomer vertrok de rechtsback voor een jaar naar Standard Luik en kwam daar afgelopen seizoen tot in totaal dertig optredens.