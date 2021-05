Spanje geschokt: Francesc Arnau (46) plotseling overleden

Francesc Arnau is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 46-jarige leeftijd overleden. De oud-doelman kwam in zijn actieve loopbaan uit voor Barcelona, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot, en Málaga. Hij werkte sinds eind 2019 als technisch directeur bij Real Oviedo, dat uitkomt op het tweede niveau van Spanje. De doodsoorzaak is vooralsnog onbekend.

Arnau doorliep in de jaren tachtig en negentig de jeugdopleiding van Barcelona, waar wijlen Sir Bobby Robson de doelman op 9 november 1996 tegen Atlético Madrid (3-3) liet debuteren in de hoofdmacht. Hij kwam uiteindelijk tot 32 wedstrijden in het hoogste keurkorps, waar hij onder meer stand-in van Ruud Hesp was en ook met het contingent Nederlanders in de selectie van Louis van Gaal werkte.

Arnau ondertekende in 2001 een contract met Málaga, de club waar hij uiteindelijk tien jaar speelde en ook zijn loopbaan afsloot. Dat deed hij ook nog eens in een wedstrijd tegen zijn ex-werkgever Barcelona. Daarna was hij tussen 2015 en halverwege het seizoen 2017/18 technisch directeur van Málaga en sinds 2019 vervulde hij dezelfde functie bij Real Oviedo.

“We betreuren ten zeerste de dood van Francesc Arnau”, meldt Barcelona. “Rust in vrede.” Barcelona, Málaga en Real Oviedo treffen voorbereidingen om de oud-doelman te eren in hun eerstvolgende wedstrijd.