Ridgeciano Haps maakt zich als huisjesmelker niet populair in Leidse Vogelwijk

Woensdag, 19 mei 2021 om 17:09 • Laatste update: 17:38

Ridgeciano Haps heeft zich niet populair gemaakt bij enkele bewoners van de Vogelwijk in Leiden. De 27-jarige vleugelverdediger blijkt een pand in de wijk te hebben gekocht, waarin hij van plan is vijf appartementen te bouwen en vervolgens te verhuren. De bewoners vrezen dat er een groot verloop ontstaat van de bewoners van de appartementen, geluidsoverlast en maken zich zorgen over de brandveiligheid binnen het pand van Haps.

Het huis in de de Leeuwerikstraat werd in september al voor 505.000 euro verkocht, maar buurman William Berix kwam er pas onlangs door het bekijken van de aangevraagde omgevingsvergunning achter dat Haps de nieuwe eigenaar was. “Dit speelt al ruim een half jaar, maar tot op heden heeft Haps geen enkel contact gezocht met de buren of de buurtbewoners. Daarmee levert Haps ook geen sociale bijdrage aan de Vogelwijk”, zegt Berix in gesprek met het Noordhollands Dagblad.

Als het aan Berix ligt, vraagt Haps een zogenaamde ’woonvormingsvergunning’ aan. Daarmee worden er voorwaarden voor ‘het verhuren, geluidsisolatie en goed verhuurderschap’ gesteld en kan overlast worden voorkomen. Haps ziet het pand in Leiden daarentegen als een ‘beleggingsobject’. “Er komen vijf appartementen in met vijf keukens, vijf wc’s en vijf badkamers. Er is al een groot stuk aangebouwd van vier bij vijf meter. Dat mag allemaal vergunningsvrij.”

Er wordt gevreesd dat er een groot verloop ontstaat van bewoners, zonder binding met de buurt, en voor geluidsoverlast. Doordat ieder appartement een eigen keuken heeft en er maar één vluchttrap voor vijf woningen is, maakt Berix zich zorgen over de brandveiligheid. Bovendien vreest hij dat zijn eigen huis in waarde daalt, omdat mensen er niet happig op zijn om naast een ‘woning met allemaal jongeren’ te wonen. Er zijn handtekeningen opgehaald in de buurt, is bezwaar ingediend en is een e-mail gestuurd naar de wethouder. Feyenoord laat weten dat Haps alleen ingaat op ‘voetbalzaken’, terwijl zijn belangenbehartiger Sports Entertainment Group niet reageert.