Koeman herhaalt experiment én wijst vervanger van De Jong aan

Zondag, 16 mei 2021 om 17:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:37

Barcelona speelt zondagavond vanaf 18.30 uur tegen Celta de Vigo met dezelfde elf als afgelopen dinsdag tegen Levante (3-3), op Frenkie de Jong na. De Nederlander is geschorst na zijn vijfde gele kaart van het seizoen in Valencia. Ronald Koeman kiest ondanks de afwezigheid van zijn landgenoot opnieuw voor een 3-5-2-systeem, met Ilaix Moriba als zijn vervanger. Dat betekent ook dat Ousmane Dembélé weer als wingback aan de rechterkant zal spelen.

Koeman had in aanloop naar het duel met Celta minder keuzemogelijkheden dan normaal om een basiself samen te stellen. Hij stond toe dat Óscar Mingueza zich bij Barcelona B voegde om de promotie-droom van het tweede elftal te bewerkstelligen, zag Sergi Roberto zich wederom in de ziekenboeg melden en bovendien pakte De Jong in de vorige speelronde tegen Levante zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Ronald Araújo hield aan het duel in Valencia klachten aan zijn linkerenkel over en leek niet fit genoeg om te starten, maar hij verschijnt zondagavond toch in de basisopstelling van los Azulgrana.

Spaanse media speculeerden over een eventuele 4-3-3-opstelling van Koeman, ervan uitgaande dat Araújo hooguit zou kunnen invallen. De Nederlander houdt echter vast aan zijn speelwijze die er de voorbije maanden voor heeft gezorgd dat de resultaten beter zijn geworden. Het valt niet uit te sluiten dat Barcelona alsnog 4-3-3 gaat spelen als Sergiño Dest invalt en Dembélé nog op het veld staat.

De kansen van Barcelona op de winst van de dubbel zijn klein. De Catalanen maken alleen nog kans op de laatste speeldag als men zelf wint van Celta én Atlético Madrid in eigen huis van Osasuna verliest én Real Madrid gelijkspeelt of verliest bij Athletic Club. Atlético speelt volgende week zondag uit tegen Real Valladolid, Barcelona bij Eibar en Real Madrid wacht een thuisduel met Villarreal.

Celta zal met veel zelfvertrouwen aan het duel in het Camp Nou beginnen. Het team van Eduardo Coudet won elk van de laatste vier competitieduels: 2-1 tegen Osasuna, 2-0 tegen Levante, 2-4 tegen Villarreal en 1-0 tegen Getafe. De club uit Galicië is derhalve nog een outsider voor deelname aan de Europa League of de Conference League, al moet men wel minimaal vijf punten in de laatste twee speelrondes goedmaken.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dembélé, Ilaix Moriba, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi en Griezmann.