Politie maakt ‘echt een opvallend detail’ bekend over overval in huis Zahavi

Dinsdag, 11 mei 2021 om 21:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:45

De overval op het gezin van Eran Zahavi is dinsdagavond belicht bij Opsporing Verzocht. Politiewoordvoerder Marijke Stor kwam met nieuwe details over de twee daders, die zich voordeden als pakketbezorgers en zowel de vrouw als de drie kinderen van Zahavi vastbonden in het huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert.

"Inmiddels is duidelijk geworden dat allebei die mannen op hun eigen fiets bij de woning zijn aangekomen en daar mogelijk ook op zijn vertrokken. Dat is echt wel een opvallend detail", zei Stor in de live-uitzending. "Het gaat dus om twee mannen: één met een lichte huidskleur en één met een donkere huidskleur. De man met de donkere huidskleur was ongeschoren, niet zo lang en droeg een polo met het TNT-logo en een zwarte jas. De man met de lichte huidskleur was ook niet zo lang, had zwart, krullend haar, had zijn gezicht bedekt met een medisch mondkapje en droeg een olijfgroene jas met grote zakken voorop."

"Wij willen iedereen graag spreken die die mannen afgelopen zondag daar in de omgeving mogelijk hebben gezien", aldus Stor. Mensen die denken informatie te hebben die van belang is, kunnen contact opnemen met de Politie Opsporingstiplijn (gratis via 0800 - 6070), Meld Misdaad Anoniem (gratis via 0800 - 7000) of het Team Nationale Inlichtingen (lokaal tarief, 088 - 661 77 34). De brute overval liet zijn sporen na bij Zahavi en de ploeg van PSV, maar de aanvaller benadrukte dinsdag dat hij het seizoen 'gewoon' afmaakt en niet gebruikmaakt van de mogelijkheid om eerder vrijaf te nemen.

"Ik wil iedereen bedanken voor de steun richting mijn vrouw en kinderen en het is belangrijk voor ons om duidelijk te maken dat we dit zeer waarderen en ons ook erg geliefd voelen in Nederland", zo schreef Zahavi op Instagram. "Gisteren heeft de burgemeester van Amsterdam (Femke Halsema, red) de familie gebeld en gesteund en dat is niet iets vanzelfsprekends. We willen de geruchten graag stoppen, want we gaan nergens heen. We zullen tot het einde van het seizoen blijven om onze missies hier te voltooien! Ik wil iedereen in Israël die ons liefheeft ook hartelijk bedanken."