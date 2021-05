Internationale media gaan aan de haal met supportersactie De Graafschap

Zaterdag, 8 mei 2021 om 16:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:25

De supportersactie van De Graafschap voorafgaand aan het duel met Jong Ajax (1-1) vrijdag is niet onopgemerkt gebleven in de buitenlandse media. De selectie van trainer Mike Snoei werd op weg naar Amsterdam begeleid door een stoet trekkers, wat tot sfeervolle taferelen en een lange file op de A18 leidde. Het hart onder de riem bleek niet voldoende om rechtstreekse promotie naar de Eredivisie af te dwingen, daar de Superboeren niet verder kwamen dan een 1-1 gelijkspel. De club sprak over de aanwezigheid van zo'n 150 trekkers.

De stoet verzamelde zich in de vooravond bij stadion De Vijverberg, vanwaar de spelersbus van De Graafschap vertrok voor het duel met het beloftenteam van Ajax. Fans gingen vervolgens de snelweg op om hun ploeg te begeleiden en veroorzaakten daarmee vertraging voor het overige wegverkeer, zo meldde Rijkswaterstaat op Twitter. Het bijzondere uitzwaaimoment werd ook in de buitenlandse media niet onbelicht gelaten. "De supporters veranderden een hoofdweg in een snelweg naar de hemel toen ze de spelersbus uitzwaaiden, een afscheid dat zelden voorkomt", schreef The Sun.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Mochten ze promotie weten af te dwingen, dan gaan ze ongetwijfeld op zoek naar het neusje van de zalm met spelers als Gareth Bale en Harry Cane", volgde gekscherend. "Insólita caravana de tractores en Países Bajos!", kopte de Argentijnse krant Olé, "een ongebruikelijke stoet van trekkers in Nederland. De hele stad Doetinchem staat bekend als Superboeren. De trekkers waren prachtig afgestemd op de clubkleuren. Heel bijzonder." Een verslaggever van DAZN betitelde Doetinchem als 'een ansichtkaart van het Nederlandse platteland'.

Ook in Duitsland werd stilgestaan bij de actie. Sportschau begeleidde een video met de tekst 'Superboeren Superboeren, hey hey' en ook 11Freunde was onder de indruk. "Wat een beelden. Dit zien we toch maar zelden. Het hele dorp is uitgelopen om hun helden aan de promotie te helpen." De trekkers gingen bij Didam van de snelweg af, waardoor de file snel oploste. De bestuurders van de trekkers zijn niet beboet voor het rijden op de snelweg, zo schreef Rijkswaterstaat.

Zo'n 150 trekkers begeleidden de spelersbus van De Graafschap vrijdagavond.

Bij terugkomst in Doetinchem werd de selectie opgewacht door enkele tientallen supporters, die de ploeg met vuurwerk en gezag onthaalden ondanks het teleurstellende resultaat. Omroep Gelderland meldde dat daarbij verschillende verslaggevers zijn belaagd. Een persfotograaf liep een verwonding aan zijn hand op toen hij zijn apparatuur probeerde te beschermen. Door de remise zal de beslissing om plek twee op de laatste speeldag worden beklonken. De Graafschap ontvangt woensdag Helmond Sport en moet zien te voorkomen dat Go Ahead Eagles, Almere City of NAC Breda nog langszij komt.