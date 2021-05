Chelsea laat supporters aanschuiven bij vergaderingen van clubbestuur

Dinsdag, 4 mei 2021 om 19:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:37

Bij bestuursvergaderingen van Chelsea zijn vanaf 1 juli drie supporters aanwezig, zo meldt de club dinsdagavond via de eigen website. Op die manier hoopt Chelsea het 'algehele supporterssentiment' te kunnen meewegen bij de besluitvorming. De aankondiging volgt op de grote onvrede onder supporters over de beoogde toetreding van Chelsea tot de uiteindelijk mislukte Super League.

De supporters worden volgens een 'verkiezings- en selectieprocedure' gekozen, schrijft Chelsea. De precieze procedure wordt eerst nog voorgelegd aan het Fans' Forum, een aan Chelsea gelieerd orgaan waar supporters en clubleden in vertegenwoordigd zijn. Ook niet-officiële supportersverenigingen wordt om hun mening gevraagd. Het belangrijkste criterium is dat de gekozen supporters 'representatief zijn voor onze gehele achterban' en dat de groep 'inclusief en divers' is. In de komende dagen maakt Chelsea aanvullende details bekend aan de supporters.

De supporters die uiteindelijk worden geselecteerd, zullen net als de bestuurders een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen. "Daardoor kan de club een groot aantal onderwerpen bespreken en daar advies over vragen", verklaart Chelsea. De groep van drie fans zal geen stemrecht hebben en wordt niet betrokken bij gesprekken die betrekking hebben op spelers, de technische staf, de jeugdopleiding en 'verwante onderwerpen'. De fans zullen ongeveer vier vergaderingen per jaar bijwonen en 'meer als dat passend is'.

Als ze een jaar lang komen opdagen voor de gesprekken, kunnen ze een goed doel uitkiezen waar Chelsea een bedrag van 2500 pond aan zal doneren, omgerekend 2891 euro. The Blues zullen ongetwijfeld hopen een stap te zetten richting het herstellen van de band met de supporters. Twee weken geleden verzamelden honderden boze fans zich voorafgaand aan het duel met Brighton & Hove Albion bij Stamford Bridge, om te demonstreren tegen de deelname aan de Super League. Toen ze diezelfde avond hoorden dat hun club uit het project stapte, was de vreugde groot.