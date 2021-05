Vitesse wint in extra tijd en doet goede zaken in strijd om plek vier

Zaterdag, 1 mei 2021 om 21:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:03

Vitesse heeft zaterdagavond ternauwernood drie zeer belangrijke punten aan het thuisduel met PEC Zwolle in de Eredivisie overgehouden. Het team van Thomas Letsch won dankzij een treffer van invaller Idrissa Touré in de extra tijd met 2-1 in GelreDome. Door de overwinning heeft Vitesse nu vijf punten meer dan Feyenoord, dat zondag bij ADO Den Haag speelt. PEC blijft door de nederlaag op de dertiende plaats staan.

Beide teams konden door blessures, het coronavirus en schorsingen niet in de sterkste opstelling spelen. Bert Konterman miste liefst tien spelers uit zijn selectie en daardoor had onder anderen de zestienjarige Rav van den Berg, het broertje van Liverpudlian Sepp van den Berg, een basisplaats. Bij Vitesse ontbraken er vier geschorste spelers. Vitesse had in de eerste helft weinig te duchten van PEC en ging verdiend met 1-0 de rust in door een doelpunt van Armando Broja. De Arnhemmers kregen genoeg mogelijkheden om ook de tweede treffer al te maken voor rust, maar zover kwam het niet.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Tomas Hajek, die de bal uit een corner over kopte. PEC beet niet veel later van zich af via Slobodan Tedic en Mustafa Saymak, die de bal echter niet langs doelman Remko Pasveer kregen. Rond de 25e minuut ging een schot van Broja maar net voorlangs. Broja revancheerde zich luttele minuten later. De aanvaller werd door Thomas Bruns weggestoken uit de rug van Rav Van den Berg en werkte vervolgens af: 1-0. Het team van Letsch probeerde nog voor rust een tweede doelpunt te forceren, maar het aluminium en Xavier Mous verleenden geen medewerking. Broja ramde de bal tegen de paal een volley van Alois Oroz ging recht op de doelman af.

Vitesse leek enkele minuten na rust alsnog op 2-0 te komen. Van den Berg ging in de fout en verloor de bal aan Broja, die het leer wilde afgeven van Loïs Openda. Dat mislukte, maar Broja frommelde de bal alsnog binnen. De VAR constateerde echter hands van Openda in aanloop naar de treffer. In plaats van 2-0 werd het niet veel later uit het niets 1-1: Jesper Drost kwam naar binnen en zag zijn van richting veranderde schot achter de kansloze Pasveer verdwijnen.

Invaller Oussama Darfalou kwam na 65 minuten heel dichtbij de 2-1 toen zijn kopbal via Mous en de lat over ging. Ook in het restant leek Vitesse geen tweede treffer meer te kunnen afdwingen, al kreeg Broja twee goede kansen. In plaats van de bal elf minuten voor tijd terug te geven aan Oussama Tannane besloot de aanvaller zelf te schieten, maar hij schoof de bal net naast. Enkele minuten voor tijd schoot Broja over na een voorzet van invaller Daan Huisman. In de extra tijd viel de 2-1 alsnog. De enkele minuten eerder voor Bruns ingevallen Touré maakte met een rake kopbal zijn eerste Eredivisie-treffer na zeventien optredens.