SC Cambuur geeft De Graafschap geen cadeau in jacht op promotie

Vrijdag, 30 april 2021 om 21:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:26

Een week na het binnenhalen van het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie speelde SC Cambuur voor 2.000 toeschouwers tegen nummer twee De Graafschap. De Superboeren konden bij winst een flinke stap zetten richting promotie naar de Eredivisie, maar de bezoekers kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Nummer drie Almere City FC won wel en kwam derhalve dichterbij. Het gat, met nog twee duels voor de boeg, is nu vier punten. Nummer vier Go Ahead Eagles, zeven punten achter De Graafschap, komt zondag pas in actie tegen Helmond Sport.

SC Cambuur - De Graafschap 1-1

De bezoekers uit Doetinchem hadden enigszins geluk bij de openingstreffer na ruim een halfuur spelen. Uit een hoekschop werkte Michael Breij de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman Sonny Stevens: 0-1. Een flinke tegenslag voor Cambuur, na een redelijk veelbelovende openingsfase. De ploeg van trainer Henk de Jong keek halverwege het treffen in Leeuwarden tegen een achterstand aan. De thuisploeg toonde veerkracht na rust en na een uur spelen gaf het scorebord 1-1 aan. Na een flitsende aanval was het Giovanni Korte die met een bekeken schot voor de gelijkmaker zorgde. De Graafschap was via Daryl van Mieghem en Elmo Lieftink nog heel dicht bij de winnende treffer, maar het ontbrak de nummer twee een beetje aan geluk tegen Cambuur. De promotiekandidaat speelt op 7 mei op eigen veld tegen Jong Ajax.

FC Eindhoven - FC Den Bosch 1-0

Het Brabantse onderonsje leverde vrijdagavond pas laat een winnaar op. Vooral de eerste helft was behoorlijk boeiend met kansen voor beide doelen. Joey Sleegers dacht te scoren na twintig minuten, maar de alerte doelman Wouter van der Steen zat er op tijd tussen. In het restant van de eerste helft bleven beide clubs jagen op de openingstreffer, die er uiteindelijk niet kwam. Jizz Hornkamp, bij de 7-0 zege op Roda JC Kerkrade nog de held van Den Bosch, kon na rust ook niet het verschil maken voor zijn ploeg. Omdat ook FC EIndhoven niet echt meer een vuist kon maken in aanvallend opzicht, leken de laagvliegers in de Keuken Kampioen Divisie zonder te hebben gescoord van het veld af te stappen. Sleegers echter bezorgde Eindhoven met een geplaatst schot alsnog de drie punten.

Excelsior - FC Dordrecht 3-0

bij de Rotterdamse formatie was de hoofdrol opnieuw weggelegd voor Elías Már Ómarsson. De topschutter uit IJsland tekende al in de openingsminuut voor de eerste treffer van Excelsior, tot vreugde van de 625 toeschouwers. Binnen tien minuten leek alle spanning al te zijn verdwenen in Rotterdam. Na een vlotlopende combinatie was het de beurt aan Reuven Niemeijer, die de bal op fraaie wijze in de hoek krulde: 2-0. Dordrecht startte dramatisch en kwam ook nooit meer terug in de wedstrijd. Vijf minuten na rust gooide Excelsior het duel definitief in het slot. Ómarsson was wederom het goudhaantje na goed voorbereidend werk van Joël Zwarts.

Almere City FC - Jong Ajax 1-0

Vanaf het eerste fluitsignaal was het de thuisploeg die nadrukkelijk op zoek ging naar de openingstreffer. Toch kwam Almere City in het eerste bedrijf niet tot scoren, en dat had vooral te maken met het gebrek aan fortuin en scherpte bij spits Thomas Verheydt. In de vierde minuut kwam de clubtopscorer net te laat om een voorzet van Elias Sörensen binnen te glijden; halverwege de eerste helft kopte hij uit kansrijke positie recht in de handen van doelman Daan Reiziger. Ruim zeven minuten lag de lat een treffer van Verheydt in de weg.

?? Brian Brobbey schiet bij zijn penalty de bal het stadion uit! "Op een amateurveld zou je nu roepen: Zelf halen!" #?? #almjaj pic.twitter.com/n2X2s3yTNa — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2021

Het opmerkelijkste moment van de eerste helft voltrok zich vijf minuten voor rust. Scheidsrechter Luca Cantineau kende Jong Ajax een penalty toe na een overtreding van Steve Tunga op Terrence Douglas. Brian Brobbey eiste strafschop op, maar hij schoot de bal letterlijk het Yanmar Stadion uit. Op slag van rust had Brobbey zijn misser goed kunnen maken toen hij oog in oog kwam te staan met Michael Woud, maar de sluitpost weerhield de Ajacied van scoren. Ook na rust was Almere City de bovenliggende partij, die uiteindelijk een kwartier voor tijd de openingstreffer vond. Het was John Yeboah die ruimte kreeg om te schieten en plaatste de bal op voortreffelijke wijze in de kruising: 1-0.

Telstar - Jong PSV 2-2

Het beloftenelftal van PSV redde in blessuretijd een punt tegen Telstar, dat na 27 minuten aan de leiding kwam via Glynor Plet. De aanvaller was er als de kippen bij om een rebound binnen te schieten. Slechts zes minuten later was de stand alweer gelijk in Velsen-Zuid, door een treffer van Nigel Thomas. Jong PSV ging vervolgens op jacht naar de voorsprong, maar de Eindhovenaren slaagden niet in die missie. Het was juist Telstar dat in de 63ste minuut de voorsprong herstelde door een kopbal van routinier Frank Korpershoek. De thuisploeg probeerde het duel te beslissen in de slotfase, maar kreeg de deksel op de neus in de toegevoegde tijd. Emmanuel Matuta wist uit de kluts de gelijkmaker aan te tekenen. Het laatste fluitsignaal klonk gelijk daarna.

MVV Maastricht - FC Volendam 2-2

De bezoekers begonnen voortvarend aan de ontmoeting in Maastricht, waar de openingstreffer na tien speelminuten gevonden werd. Derry John Murkin produceerde een schot dat in de kiem leek te smoren, maar in de rebound was Martijn Kaars wel trefzeker: 0-1. De doelpuntenmaker nam vijf minuten voor rust ook de 0-2 voor zijn rekening. Marco Tol bezorgde een lange bal bij Kaars, die vervolgens op koelbloedige wijze afrondde. Na rust kreeg MVV meer kleur op de wangen. Een voorzet vanaf de linkerflank belandde voor de voeten van Sven Blummel, die de bal met gevoel binnen schoof: 1-2. MVV bleef zoeken naar de gelijkmaker en vond die in de absolute slotminuut vanuit een strafschop. Arne Naudts schoot overtuigend binnen: 2-2.

TOP Oss - Jong FC Utrecht 0-4

De Noord-Brabanders openden allerminst slecht en creëerden bovendien de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Mart Remans bracht Dennis van der Heijden in kansrijke positie, maar de spits schoot hard op Fabian de Keijzer. Vervolgens ging het snel bergafwaarts voor TOP Oss. Halverwege de eerste helft opende Jeredy Hilterman namens Jong Utrecht de score dankzij een benutte strafschop, die werd vergeven na een overtreden op Mohamed Mallahi: 0-1. Op slag van rust verdubbelden de beloften hun voorsprong via Oussama Alou, die op aangeven van Derensili Sanches Fernandes het net vond. Zestien seconden na rust gaf het scorebord plotseling al 0-3 aan: Hilterman tekende met een hard schot uit de rebound zijn tweede van de avond aan. Het slotakkoord werd gespeeld door invaller Aurelio Oehlers, die de 0-4 maakte.

Roda JC Kerkrade - Jong AZ 0-1

Het spel golfde op en neer in Kerkrade, al was het Jong AZ dat voor rust de grootste kansen noteerde. Zo deed Zico Buurmeester na een kwartier spelen een duit in het zakje met een geplaatst schot, maar doelman Jan Hoekstra bracht redding. Ook Robin Lathouwers kwam na een half uur spelen dicht bij een treffer, al had ook hij het fortuin niet aan zijn zijde. De score werd pas een kwartier voor tijd geopend. Ernest Poku veroverde de val op eigen helft en schakelde razendsnel om, waarna hij de geheel vrijgelaten Yusuf Barasi bediende. Oog in oog met doelman Hoekstra maakte de spits geen fout: 0-1.