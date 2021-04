Chelsea wil gigantisch bedrag betalen voor Lukaku

Xherdan Shaqiri keert wellicht terug naar Italië, het land waar hij een half jaar het tenue van Internazionale droeg. Met name AS Roma en Napoli hebben belangstelling voor de aanvallende middenvelder van Liverpool. (Corriere dello Sport)

Mario Lemina geniet interesse van West Ham United en Newcastle United. Southampton vraagt 8,5 miljoen euro voor de middenvelder, die dit seizoen is uitgeleend aan Fulham en niet definitief op Craven Cottage lijkt te blijven. (the Guardian)