Raphaël Varane kan naar Premier League

De toekomst van Gennaro Gattuso ligt mogelijk toch niet bij Fiorentina. De trainer van Napoli, die in verband werd gebracht met een overgang naar Florence, overweegt toch een langer verblijf in Napels. (Il Mattino)

Zian Flemming heeft zich in de kijker gespeeld bij verschillende clubs in binnen- en buitenland. De aanvaller van Fortuna Sittard kan onder meer naar de Championship, waar twee clubs hun interesse kenbaar hebben gemaakt bij zijn zaakwaarnemer. (Veronica Inside)