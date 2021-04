KNVB hoopt op restant Eredivisie-seizoen met publiek en doet oproep

De KNVB heeft een nadrukkelijke oproep gedaan aan de politiek om ook de komende speelrondes van de Eredivisie toeschouwers toe te laten. De bond wil graag dat de pilotfase die in speelronde dertig werd ingezet een vervolg krijgt. “Het is cruciaal in deze fase voor de operatie en logistiek rondom het traject sneltesten om door te gaan en niet stil te vallen”, zo laat de KNVB weten aan de NOS.

Dit weekend was publiek weer beperkt welkom bij de negen Eredivisie-wedstrijden. Supporters moesten eerst getest worden op het coronavirus en konden plaatsnemen op de tribune bij een negatieve uitslag. “Er is gebleken dat alles bij de stadions prima is verlopen", reageert de bond. “Bij de ingang duurde het iets langer, maar iedereen zat op tijd op z'n plaats.” De KNVB vindt extra testen ‘verstandig’ omdat de app waarmee de testen rond evenementen met publiek geregeld worden niet optimaal werkt.

Komend weekend is beperkt publiek welkom bij wedstrijden in de Keuken kampioen Divisie. De KNVB hoopt dat ook in de Eredivisie weer supporters aanwezig mogen zijn in de stadions. In de Eredivisie gaat het nog om vier speelrondes, in de Keuken Kampioen Divisie gaat het nog om drie speelrondes voordat de play-offs aanvangen. “Het is wenselijk voor de bedrijfstak om in deze fase nog publiek te ontvangen. Ook met het oog op perspectief en loyaliteit richting fans en supporters is het fijn om nog (beperkt) publiek te mogen ontvangen."

“Er is een wet die zou kunnen zorgen dat we tot het einde van het seizoen met publiek kunnen spelen, daar hoopt iedereen op”, laat Arno Vermeulen zondagavond weten bij Studio Voetbal. “Die wet moet nog door de eerste- en tweede kamer, dus ze zijn er al van overtuigd dat dit niet voor komend weekend gaat lukken. De KNVB heeft de overheid gevraagd om de testfase door te trekken, het is nog even afwachten of dat gaat lukken. Voor de duidelijkheid: komend weekend mag er nog geen publiek komen. Als die toestemming er komt, zou het nog goed kunnen komen. Het wordt spannend, we hebben er nu aan geroken. Het zou ook sneu zijn voor de teams die komend weekend thuis spelen.”