William Saliba bestraft voor filmpje met masturberende teamgenoot

Donderdag, 22 april 2021 om 20:47 • Chris Meijer

William Saliba mag komende maand niet worden opgeroepen voor interlands voor Franse vertegenwoordigende elftallen, zo meldt Le Parisien. De Franse voetbalbond (FFF) heeft de twintigjarige verdediger deze schorsing opgelegd naar aanleiding van de video die hij maakte van een masturberende ploeggenoot, die in februari breed uitgemeten werd op social media. De eveneens betrokken Ulrick Eneme Ella heeft een zwaardere straf ontvangen, want hij mag drie maanden niet worden opgeroepen voor een nationale ploeg.

In het filmpje komt eerst alleen het gezicht van Saliba in beeld. De centrumverdediger draait dan zijn telefoon, waardoor plotseling zijn poedelnaakte teamgenoot naast hem in beeld verschijnt. Het is niet duidelijk wie dat precies is, maar gezien het trainingspak dat Saliba draagt is het vermoedelijk een ploeggenoot van een Frans jeugdelftal. De overige spelers die in beeld komen lijken totaal niet op te kijken van hun masturberende teamgenoot. Het is niet direct duidelijk welke rol Ella rond dit filmpje heeft gespeeld.

Het incident moet eind 2017 of begin 2018 hebben plaatsgevonden, toen Saliba en Ella deel uitmaakte van de selectie van Frankrijk Onder-19. De voetbalbond beschouwde de video als schadelijk voor het imago van de FFF en het voetbal in zijn geheel, waardoor werd besloten om een onderzoek in te stellen. Na beide spelers te hebben gehoord, is besloten om hen een straf op te leggen. Saliba is voor een maand uitgesloten van de nationale selecties, terwijl Ella dus drie maanden niet kan worden opgeroepen. Deze schorsing gaat per maandag 26 april in.

De vraag is of Saliba, momenteel door Arsenal verhuurd aan OGC Nice, hinder ondervindt van deze sancties. De verdediger speelde in maart 2019 zijn laatste interland, voor Frankrijk Onder-20. Dat team heeft voorlopig geen interlands op het programma staan. Saliba maakte in maart geen deel uit van de Franse selectie op het EK Onder-21. Ella, in dienst van Brighton & Hove Albion, speelde in juni 2019 zijn laatste interland, voor Frankrijk Onder-18.