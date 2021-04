Jong PSV kan geen representatief elftal opstellen en gaat in quarantaine

Donderdag, 22 april 2021 om 17:46 • Dominic Mostert

De wedstrijd tussen Jong PSV en TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie is uitgesteld, zo maakt de KNVB bekend. De beloftenploeg van PSV wordt geteisterd door het coronavirus. Het duel zou vrijdag om 21.00 uur worden gespeeld, maar is verzet naar maandag 3 mei om 20.00 uur.

Na overleg tussen de clubarts van PSV en de bondsarts van de KNVB is op medische gronden besloten om de wedstrijd uit te stellen, geeft de KNVB aan. De volledige selectie van Jong PSV is in quarantaine gegaan. Eerder op de donderdag meldde het Eindhovens Dagblad al dat het vanwege de vele besmettingen haast onmogelijk was om de wedstrijd te spelen.

Eerder dit seizoen werden in korte tijd al twaalf coronabesmettingen gesignaleerd bij Jong PSV. Vorige week werden bij een testronde opnieuw zes spelers positief getest en bij een nieuwe testronde voor het duel met TOP Oss kwamen daar weer gevallen bovenop. Het is niet helemaal duidelijk om hoeveel spelers het nu gaat, maar het is niet meer mogelijk een representatief elftal op te stellen.

Het duel is belangrijk in de strijd om de vierde en laatste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. Jong PSV, dat weliswaar is uitgesloten van deelname aan de play-offs, staat tweede in de periodestand met dertien punten uit zes duels. TOP Oss staat vierde, met elf punten uit zes wedstrijden, en heeft nog uitzicht op deelname aan de play-offs via de periodetitel. De club staat tiende op de reguliere ranglijst.