Bilbao raakt EK-wedstrijden kwijt; nog twee andere steden vrezen

Donderdag, 22 april 2021 om 00:07 • Dominic Mostert

Er worden tijdens het EK geen wedstrijden afgewerkt in stadion San Mamés in Bilbao, zo heeft de UEFA woensdag besloten. De stad Bilbao kan door de strenge restricties in Baskenland rond het coronavirus niet garanderen dat er publiek aanwezig kan zijn. De UEFA eist dat er bij iedere wedstrijd publiek is en heeft Sevilla nu aangewezen als vervangende speelstad. Bilbao is niet te spreken over het besluit.

Bilbao werd zeven jaar geleden aangewezen als een van de speelsteden tijdens het EK. De drie groepswedstrijden van Spanje, tegen Polen, Zweden en Slowakije, zouden allemaal worden afgewerkt in het stadion van Athletic Club, evenals één achtste finale. Die wedstrijden zullen echter plaatsvinden in Estadio de La Cartuja in Sevilla. Het organiserend comité in Bilbao spreekt van een ‘eenzijdig besluit’ van de UEFA en gaat juridisch advies inwinnen over de kwestie.

Maandag kregen speelsteden Bilbao, Dublin en München te horen dat ze tot vrijdag hadden om nader te onderzoeken of ze wedstrijden met publiek kunnen huisvesten. Volgens de organisatie in Bilbao heeft de UEFA woensdag echter plots medegedeeld dat de wedstrijden verplaatst worden. "Maar we staan niet toe dat ze spelletjes spelen met Bilbao en de Baskische instituten", schrijft men in een statement. "We hebben geen enkele reden gelezen van de UEFA, geen sportieve, sociale of economische en al zeker niet een reden die te maken heeft met de publieke gezondheid."

De organisatie zegt tot dusver al minstens 1,2 miljoen euro te hebben besteed aan de organisatie van de wedstrijden. Het statement wekt de indruk dat de organisatie gaat bekijken of die kosten op de UEFA verhaald kunnen worden, daar er een contract is ondertekend door de Europese bond, de organisatie en de Spaanse bond (RFEF). Negen speelsteden hebben wel kunnen garanderen dat de stadions voor 25 procent gevuld zijn: Amsterdam, Baku, Boedapest, Boekarest, Glasgow, Kopenhagen, Londen, Rome en Sint-Petersburg.