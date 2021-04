Machteloos Chelsea komt op turbulente avond niet tot scoren

Dinsdag, 20 april 2021 om 23:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:16

Chelsea heeft de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion dinsdagavond niet in een overwinning kunnen omzetten. De Londenaren remiseerden met 0-0 tegen de nummer zestien van de Premier League. Door het punt neemt Chelsea wel de vierde plek over van West Ham United, maar het spel van de topclub bood weinig reden tot tevredenheid. Chelsea oogde tandeloos en kwam in de tweede helft goed weg. Brighton eindigde het duel wel met tien man.

Brighton trad aan met Joël Veltman, terwijl Hakim Ziyech 76 minuten meedeed bij Chelsea. De wedstrijd moest een kwartier later beginnen doordat de spelersbussen moeite hadden Stamford Bridge te bereiken vanwege protesterende Chelsea-fans die tegen de Super League ageerden. In de eerste 45 minuten vuurde Chelsea slechts drie schoten af, het laagste aantal sinds de verloren wedstrijd tegen Liverpool (0-2) op 20 september. De thuisploeg had iets betere kansen om te scoren dan Brighton in de eerste helft: doelman Robert Sánchez moest ingrijpen na pogingen van Kai Havertz en Kurt Zouma. Anderzijds meldde Brighton zich ook enkele keren dreigend. Het duel was vooral memorabel door de gebeurtenissen buiten het veld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

?? Honderden supporters van Chelsea hebben zich dinsdagavond, voorafgaand aan het duel met Brighton & Hove Albion,... Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 20 april 2021

Van de voorgaande dertien wedstrijden waarin Chelsea bij rust op 0-0 stond, werden slechts twee gewonnen door the Blues. De vorige drie keer eindigden zulke wedstrijden ook in 0-0 en dat bleek opnieuw het geval. Chelsea speelde de bal rond, maar bracht Brighton niet in de problemen. De tandeloze thuisploeg kreeg het in de slotfase nog wat lastiger. Twaalf minuten voor tijd trok Adam Lallana naar de as van het veld en krulde hij de bal links naast het doel. Dat was de grootste kans van de wedstrijd tot dat moment. Aan de overzijde keerde Sánchez een krachtig schot van Christian Pulisic, waardoor het 0-0 bleef.

In de blessuretijd ontving verdediger Ben White van Brighton nog zijn tweede gele kaart, na een overtreding op Callum Hudson-Odoi. Chelsea betreedt door het gelijkspel de top vier op basis van doelsaldo. De ploeg van Thomas Tuchel profiteert deels van de nederlaag die West Ham United zaterdag leed tegen Newcastle United (3-2). Beide ploegen hebben 55 punten en hopen in de top vier te eindigen, om zo een ticket voor de Champions League te verkrijgen. Brighton staat zestiende en is zeven punten verwijderd van de 'rode streep'.