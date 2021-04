Besiktas maakt titelstrijd in Turkije met armoedig optreden weer spannend

Dinsdag, 20 april 2021 om 19:56 • Jeroen van Poppel

Besiktas is er voor de tweede keer op rij niet in geslaagd om te winnen in de Turkse competitie. De ploeg van Sergen Yalcin speelde een gezapige wedstrijd tegen Sivasspor, waarin beide ploegen amper kansen creëerden. De beste daarvan waren voor Sivasspor, maar er vielen geen doelpunten: 0-0. Koploper Besiktas heeft nog drie punten voorsprong (en een beter doelsaldo) op achtervolger Fenerbahçe

In de eerste helft had Besiktas liefst 69 procent balbezit, maar wisten de bezoekers geen enkel schot op doel te produceren. Dat was Sivasspor ook niet gegeven, al was de thuisploeg op slag van rust met een mislukte kopbal van Max Gradel wel dreigend. Kort na rust kreeg Valentin Rosier een schietkans vanbinnen het strafschopgebied na een steekpass van Rachid Ghezzal, maar de opgekomen rechtsback van Besiktas stuurde de bal onder druk van een verdediger over.

Zelf kwam Besiktas enkele minuten later goed weg, toen Erdogan Yesilyurt namens Sivasspor drie vrije ploeggenoten voor het doel zag. De voorzet van de rechtermiddenvelder was echter dramatisch, waardoor het moment voorbij was. Ruim twintig minuten voor tijd kopte Sivasspor-verdediger Samba Camara net over uit een vrije trap. De wedstrijd lag daarna enkele minuten stil omdat een paar stadionlampen uitgevallen waren, maar werd snel hervat. Besiktas-aanvaller Cyle Larin leek in de slotfase door te breken, maar kon al glijdend weinig kracht achter de bal zetten.