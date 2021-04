‘Premier League-kampioen van 18/19’ gaat viraal met sneer naar Super League

Dinsdag, 20 april 2021 om 13:36 • Laatste update: 13:42

Wolverhampton Wanderers heeft dinsdagochtend met terugwerkende kracht het kampioenschap in de Premier League in het seizoen 2018/19 voor zich opgeëist. In dat seizoen eindigde de club als zevende achter de zes clubs die zondag het plan hebben opgevat om met een Europese Super League van start te gaan: Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool en Tottenham Hotspur.

"Het is waarschijnlijk te laat voor een parade", schrijft Wolves bij de post op Twitter met daarin een afbeelding van de aangepaste bio. Wolverhampton eindigde in het seizoen 2018/19 als zevende nadat de ploeg zich als promovendus in de Premier League meldde. De terugkeer naar het hoogste niveau leverde met de zevende eindnotering voor het eerst sinds 1980/81 een plaats op in de Europa League.

It's probably too late for a parade ???? pic.twitter.com/qEc24zBb7l — Wolves (@Wolves) April 20, 2021

De 'kampioenstweet' wordt veelvuldig geretweet en geliket. Ook Southampton spreekt zijn felicitaties uit. "Namens de kampioen van het seizoen 2014/15 willen wij jullie van harte feliciteren", aldus Southampton via het officiële kanaal. Southampton eindigde in het seizoen 2014/15 als zevende achter bovengenoemde zes clubs. Een jaar later behaalde Southampton de zesde plaats in de Premier League, een nieuwe verbetering van het clubrecord.