‘Beste rechtsback van KKD’ geeft toe: ‘Het klopt dat een aantal clubs mij volgt’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Bart van Rooij, die zich bij NEC in de kijker heeft gespeeld bij diverse clubs, maar toch het liefst met zijn eigen ‘vriendenteam’ naar de Eredivisie gaat.

“Zes keer”, antwoordt Van Rooij zonder nadenken. Hij zag zijn eigen naam dit seizoen inderdaad al zes keer terug in het Team van de Week en is daarmee volgens Opta na Siebe Horemans van Excelsior (7 keer) de meeste succesvolle rechtsback van de hele Keuken Kampioen Divisie, terwijl hij zichzelf op basis van alle wedstrijdgemiddeldes bij elkaar zelfs de meest stabiele speler op zijn positie mag noemen. “Mooi toch? Dat is fijn om te horen.” De negentienjarige belofte blijft nuchter onder die digitale lofuitingen, hecht eigenlijk alleen waarde aan wat zijn coach, ploeggenoten, familie en vrienden zeggen. “Dat is het belangrijkste voor mij, maar toch kijk ik elke week wel even wie er instaan, hoor. Er zijn best wat jongens uit de ploeg die opvallen, dus dat is leuk om te zien”, verwijst Van Rooij naar linksback Souffian El Karouani (7), rechtsbuiten Elayis Tavsan (5) en centrale middenvelder Jordy Bruijn (4). “Het is grappig om elkaar daarmee uit te dagen, maar uiteindelijk is het wedstrijdresultaat het enige wat telt. Dan is het mooi meegenomen als het vervolgens ook nog wat erkenning oplevert in de vorm van zo’n nominatie.”

Het is ook een beloning voor de sterke ontwikkeling die Van Rooij, al sinds zijn zeventiende een vaste waarde in de hoofdmacht, dit seizoen doormaakt. Hij sloot zich op zijn negende aan bij de Nijmegenaren en groeide op met een groep talenten die al jaren te boek staan als een Gouden Generatie. “Ik zit bijvoorbeeld al sinds het begin bij Dirk Proper in het team en met Souf en nog een aantal andere jongens is er heel wat eigen talent actief in het eerste”, aldus de rechtsback. “Het heeft natuurlijk ook te maken met de situatie binnen de club. Als er geen geld is, moet je naar andere opties kijken en onze lichting kwam toen precies op het juiste moment”, stelt hij. NEC zet door de precaire financiële toestand al jaren vol in op de jeugdopleiding en wil daarmee een kern creëren die sterk genoeg is om op een verantwoorde manier te promoveren naar de Eredivisie.

Dat zou zomaar dit seizoen al kunnen gebeuren, want de Nijmegenaren hebben zich met fris, aanvallend voetbal genesteld in de subtop, waardoor deelname aan de play-offs hen nauwelijks meer kan ontgaan. Van Rooij erkent dat zijn club er goed voor staat, maar doet er alles aan om zijn hoofd niet af te laten dwalen. “Ik houd mogelijke tegenstanders dus nog niet extra in de gaten of zo. Eerst de competitie goed afsluiten en daarna zien we wel hoe de vlag erbij hangt. Ik hoop gewoon dat we tegen die tijd in een goede flow zitten die we mee kunnen nemen naar de knock-outs. In principe is daarin alles mogelijk, want ik zie de nacompetitie als een groot gekkenhuis. Het kan altijd al alle kanten op en nu al helemaal omdat het steeds over een wedstrijd gaat. Wij moeten zorgen dat we helemaal ready zijn en op het juiste moment kunnen pieken.”

De club terugbrengen naar het hoogste niveau is iets wat al het hele jaar leeft bij Van Rooij. Hij werd in zijn jeugdjaren verliefd op de club toen hij wedstrijden tegen Ajax, PSV en Feyenoord als jeugdspeler bijwoonde in een bomvolle Goffert. “Daardoor ben ik echt van deze club gaan houden, hoewel ik als Brabander niet echt uit een NEC-gezin kom. Tegenwoordig is dat wel zo gegroeid, want mijn familie ziet iedere wedstrijd en leeft enorm mee.” Daarbij is er dit seizoen geen enkele twijfel of ze hem wel in actie gaan zien, want de rechtsback maakte de meeste minuten van de hele selectie. “Alleen tegen FC Eindhoven heb ik in het begin van het seizoen een paar minuutjes rust gekregen en verder speel ik alles. Heel fijn dat ik zoveel vertrouwen krijg.”

Slechts dertien minuten ontbrak Van Rooij in 33 volle speelrondes, waarmee zijn eerste doel al is gerealiseerd. Hij groeide vorig seizoen uit tot vaste waarde in het elftal van Rogier Meijer en wilde zich deze jaargang opwerpen als een steunpilaar van de ploeg. “Qua speelminuten gaat het top, maar mijn statistieken mogen nog wel wat beter”, klinkt het kritisch. De rechtsback was dit seizoen goed voor drie treffers, terwijl hij afgelopen weekend tegen Excelsior zijn tweede assist aantekende. “Met een beetje geluk hadden dat er meer kunnen zijn. Dat is wel iets waar ik hard aan werk. Ik wil heel graag beslissend zijn voor mijn ploeg en zie Denzel Dumfries daarin als een voorbeeld. Kijk hoe belangrijk hij is voor PSV”, aldus Van Rooij, die aangeeft ook te letten op de backs van AZ. “Ik vind dat sowieso een mooie ploeg om naar te kijken en krijg extra inspiratie als ik zie hoe belangrijk Owen Wijndal en Jonas Svensson worden gemaakt.”

Wat dat betreft vindt hij dat Sam Beukema het uitstekend voor elkaar heeft met zijn zomerse transfer van Go Ahead Eagles naar de Alkmaarders. “Met een vijfjarig contract ook nog, dus dat is een heel mooie kans voor hem. Ik denk dat hij er meteen kan gaan spelen en anders heeft hij ook Jong AZ nog om op terug te vallen als de stap te groot is om direct te nemen”, analyseert hij. Van Rooij noemt Beukema de ‘absolute top’ van de Keuken Kampioen Divisie, waar ook Micky van de Ven van FC Volendam en een seizoen eerder Jan-Paul van Hecke toe behoorden als uitblinkende verdedigers. “Of ik ook in dat rijtje pas en nu al een mooie stap kan maken? Ik weet niet of ik al kan zeggen dat ik op een vergelijkbaar niveau zit, maar ik zou er wel heel goed over nadenken als ik een aanbod krijg om in dat rijtje te komen.”

Het zou algemeen directeur Wilco van Schaik in ieder geval allerminst verbazen als Van Rooij hun voorbeeld gaat volgen en een grote transfer maakt. In 2020 voorspelde hij reeds dat de rechtsback de nationale top en misschien nog wel meer zou bereiken, terwijl hij begin deze maand nog maar eens aangaf dat de ‘prestaties van de vleugelverdedigers bepaald niet onopgemerkt zijn gebleven op de transfermarkt’. Tegelijkertijd zegt hij erbij dat er dan wel een stevig bod op tafel moet komen en ook de verdediger geeft aan niet zomaar ‘ja’ te zeggen tegen een stap omhoog. “Natuurlijk denk ik na over de toekomst, maar NEC is ook met mooie dingen bezig en daar maak ik graag deel vanuit. Het klopt wel dat een aantal clubs mij volgt, maar ik heb geen idee hoe concreet dat is.”

De rechtsback heeft nog een contract tot de zomer van 2022 en geeft aan dolgraag ooit actief te zijn in de Premier League, maar in zijn ideaalbeeld doet hij eerst ervaring op in de Eredivisie. “Promotie kan dus wel van invloed zijn voor mijn toekomst. Als het mogelijk is om met NEC naar het hoogste niveau te gaan, zou ik dat absoluut heel graag willen. Het zou fantastisch zijn als ik dat met mijn vrienden kan regelen”, klinkt het vastberaden. “Ja, zo zie ik dat echt. We zijn al jaren een vriendenteam. We gaan heel veel met elkaar om, zijn de hele dag samen. Dat maakt deze club ook extra mooi voor mij”, stelt de negentienjarige, die met zijn ouders op zo’n twintig minuutjes rijden van het stadion woont. “Het is op een mooie dag zelfs aan te fietsen, haha.”

Met een glimlach beaamt hij dat die extra lichaamsbeweging hem misschien wel heeft geholpen om op zo’n jonge leeftijd al zo’n enorme longinhoud te kweken. “De balans tussen herstel en intensief trainen is heel goed bij mij en ik heb van mezelf al veel loopvermogen”, analyseert hij zijn sterke punten. Na twee of drie wedstrijden in een week heeft hij het soms nog even lastig, maar ook dat verteert hij steeds beter. “Daarom ook dat ik ooit in de Premier League wil spelen, want zo’n zware competitie lijkt me geweldig”, stelt de verdediger, die van zijn 36-jarige ploeggenoot Édgar Barreto juist weer hele mooie verhalen over de Italiaanse competitie mee krijgt. Daar was de Paraguayaan na zijn eerste verblijf bij NEC tien jaar op het hoogste niveau actief bij Atalanta, Palermo en Sampdoria.

“Fantastisch toch dat hij naar onze club is teruggekeerd. Hij heeft zoveel routine en helpt me net als Rens van Eijden en de andere ervaren jongens met allerlei dingen. Ik vind het geweldig om met Édgar over voetbal te kunnen praten. Daar word ik echt superblij van”, glundert Van Rooij. Hij noemt de gelouterde middenvelder de ‘papa’ van de groep. “Hij is heel persoonlijk betrokken bij iedereen, geeft je altijd even een schouderklopje als je het nodig hebt en hij brengt gewoon zoveel kwaliteit op het veld, ongekend. Het is echt mooi om van dichtbij te zien met hoeveel gemak hij nog steeds voetbalt”, stelt Van Rooij, die tot vorig jaar zelf extra ervaring opdeed bij de Nederlandse jeugdelftallen. “Ik kwam er bij de Onder-18 voor het eerst bij en speelde ook nog wat EK-kwalificatiewedstrijden met de Onder-19, maar nu ligt alles door Corona al meer dan een jaar stil natuurlijk.”

De rechtsback vindt het daardoor moeilijk in te schatten of hij nog steeds in beeld is voor de vertegenwoordigende elftallen. “Zonder selectiemomenten weet je dat gewoon niet. We hebben wel een groepsapp waar ik nog steeds in zit, maar daarin worden eigenlijk alleen officiële mededelingen gedaan over afgelastingen en dat soort dingen.” Zo kregen Van Rooij & Co al te horen dat een EK en een WK aan hun neus voorbij ging. “Dat hadden supermooie ervaringen kunnen zijn, dus daar baal je dan wel van. Ik hoop dat er snel weer gespeeld mag worden en hoop dat ik er dan nog steeds bij zit. Omdat je je op de club moet laten zien, is dat ook wel iets waar ik rekening mee zou houden met een eventuele vervolgstap. Bij NEC weet ik wat ik heb en dat het goed gaat, dus dat is fijn. Ik doe er alles aan om te slagen.”

Toch werkt hij nog wel aan een back-up plan, voor het onwaarschijnlijke geval dat hij geen succesvolle loopbaan gaat hebben als voetballer. “Naast de trainingen en wedstrijden houd ik nog best wel wat vrije tijd over en dat besteed ik aan een studie Business & Management, aldus de tweedejaars hbo’er, die ook op het vwo zes jaar lang liet zien uitstekend te kunnen leren. “Nu moet ik wel eerlijk toegeven dat het soms lastig is om me ertoe te zetten om mijn boeken erbij te pakken, maar het is nooit verkeerd om je ook op andere vlakken te ontwikkelen. Tegelijkertijd is het wel duidelijk dat voetbal op de eerste plaats staat voor mij, dus een carrière in de economie zie ik voorlopig niet snel gebeuren. Eigenlijk hoop ik dat ik pas iets aan mijn studie ga hebben als ik een jaar of 35 ben. Voor die tijd heb ik genoeg andere doelen om waar te maken, dus laat die play-offs maar komen.”

