De elf KKD-uitblinkers die mogelijk snel in de Eredivisie te vinden zijn

Thijs Verhaar 24 december 2020 • Laatste update: 17:20

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, blikt terug op de eerste seizoenshelft en selecteert een elftal met uitblinkers die een stap hogerop aan zouden kunnen. Spelers van Jong-elftallen zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten omdat zij in principe al bij een grotere club spelen.

Door Chris Meijer & Thijs Verhaar

De elf uitblinkers van de eerste seizoenshelft: tekst en uitleg volgt hieronder.

Keeper: Jay Gorter (Go Ahead Eagles)

Wie vijf maanden geleden had gezegd dat Jay Gorter met kerst de minst gepasseerde keeper van de Keuken Kampioen Divisie zou zijn, was waarschijnlijk vierkant uitgelachen. Of iemand had cynisch opgemerkt dat je geen goals kunt doorlaten als je niet speelt, want de twintigjarige sluitpost deed voor aanvang van dit seizoen nog geen minuut in het eerste van Go Ahead Eagles. Vorig seizoen werd hij zelfs uit de selectie gezet, nadat trainer Jack de Gier hem vanwege ‘gedragsproblemen richting staf en medespelers’ had weggestuurd. “Het was mijn eigen fout”, zei Gorter recent daarover in gesprek met de Stentor. De voormalig jeugdspeler van Ajax en AZ heeft zijn les geleerd en is sinds Kees van Wonderen afgelopen zomer het stokje overnam van De Gier de onbetwiste eerste doelman in Deventer.

Onder de lat vult hij moeiteloos de leegte op die Hobie Verhulst, nu tweede doelman van AZ, in de zomer achterliet na twee degelijke seizoenen. Waar voorganger Verhulst vorig seizoen 6 keer de nul hield in 29 competitiewedstrijden, haalde Gorter dat aantal al in zijn achtste officiële duel. Inmiddels staat de teller zelfs al op 11 clean sheets, waarmee hij het klassement ruimschoots aanvoert (Sonny Stevens van SC Cambuur volgt met 8). De verrichtingen van de 1.90 meter lange Gorter zijn bepaald niet onopgemerkt gebleven, want hij staat verschillende clubs op de radar en zijn naam werd concreet genoemd bij FC Twente, waar hij als potentiële opvolger van Joël Drommel wordt genoemd.

Rechtsback: Bart van Rooij (NEC Nijmegen)

Op de rechtsbackpositie is in ons elftal plek ingeruimd voor Bart van Rooij, die in tegenstelling tot veel andere moderne backs niet is begonnen als aanvaller of centrale verdediger. Het jeugdproduct van NEC Nijmegen stond altijd rechtsachter en zou niets anders willen.”Ik heb liever het spel voor me, in de as is het te chaotisch voor mij. Ik vind het fijner om aan de zijkant te spelen. Ik kom graag voorin, maar pak goed mijn momenten”, zei Van Rooij in een interview met Omroep Gelderland. Op die positie speelde de negentienjarige Van Rooij zich in Oranje Onder-18 en Onder-19 en veroverde hij in het begin van het vorige seizoen een basisplaats bij NEC. In dit seizoen miste hij pas elf minuten en verzorgde hij tevens twee doelpunten en een assist, want hem reeds drie keer een plek in het Elftal van de Week opleverde.

Jeugdinternational Bart van Rooij miste dit seizoen pas 11 minuten bij NEC Nijmegen.

Als hij had gewild, had Van Rooij NEC al eerder kunnen verlaten. Verschillende clubs hadden hem in het vizier, al helemaal toen het even duurde voor hij zijn tot 2021 lopende contract verlengde. Uiteindelijk zette hij zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis, die hem tot 2022 aan NEC verbindt en een optie voor een extra jaar bevat. Kort daarna slaagden de Nijmegenaren er ook in om Dirk Proper langer aan zich te binden. “Die gaan we terugzien in de Nederlandse top en misschien ook wel in het internationale voetbal”, zo voorspelde algemeen directeur Wilco van Schaik de toekomst van Van Rooij en Proper eerder in gesprek met FOX Sports. Voorlopig lijkt Van Rooij eerst nog even een tijdje als een Duracell-konijn, zoals de Gelderlander het noemde, de gehele rechterflank van NEC te bestrijken.

Linksback: Souffian El Karouani (NEC Nijmegen)

Hetzelfde doet Souffian El Karouani aan de linkerzijde bij de Nijmegenaren. Hij stond dit seizoen zelfs vier keer in het Elftal van de Week, vaker dan welke verdediger dan ook. Het kenmerkt de stormachtige ontwikkeling van de twintigjarige vleugelverdediger. Voorafgaand aan dit seizoen speelde hij pas 26 minuten in de hoofdmacht van NEC, maar na het vertrek van Bas Kuipers naar Go Ahead Eagles is hij dit seizoen de onbetwiste linksback in het elftal van trainer Rogier Meijer. De cijfers die hij dit seizoen kan overleggen zijn indrukwekkend voor een verdediger: El Karouani leverde in zeventien Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden maar liefst twee doelpunten en zes assists. Ilias Bronkhorst is de enige verdediger in de competitie die bij meer doelpunten betrokken was, want hij heeft voorlopig zeven doelpunten en twee assists achter zijn naam staan. Daarbij moet echter wel worden aangetekend dat hij in het begin van het seizoen nog in de spits bij Telstar speelde.

Dat El Karouani zich ook in aanvallend opzicht laat zien, mag geen verrassing heten. Hij kwam op zijn zeventiende als aanvallende middenvelder binnen bij NEC, maar werd in het beloftenteam omgeturnd tot linksback. “Zeker nu ben ik er heel blij mee, want het heeft mijn carrière zeker geholpen. Goede linksbacks zijn schaars, dus die omzetting heeft ervoor gezorgd dat ik snel kon doorstromen naar het eerste”, zei El Karouani vorige week in gesprek met Voetbalzone. Hij heeft momenteel nog een jeugdcontract en NEC wil dat op graag opwaarderen én verlengen. De vraag is of de Nijmegenaren daarmee op tijd zijn, want El Karouani is met zijn spel al opgevallen bij verschillende clubs. “Er is op dit moment ook wel belangstelling van andere clubs, maar dat is heel wat anders dan concrete interesse. Of dat er ook is, moet je aan de club vragen. Ik zit nu in ieder geval gewoon met plezier bij NEC en werk hier elke dag hard om mijn doelen voor dit seizoen waar te maken.”

Rechter centrale verdediger: Micky van de Ven (FC Volendam)

In het hart van de defensie vindt Micky van de Ven zichzelf terug en dat mag geen verrassing meer heten. Er gaat haast geen uitzending van FOX Sports voorbij waren Hans Kraay junior niet minimaal één keer de naam van de FC Volendam-belofte noemt. Als een duveltje uit een doosje ontpopte de negentienjarige Noord-Hollander zich vorig seizoen tot een van de grootste verdedigende talenten van Nederland, terwijl hij in het begin van het jaar nog geen enkele wedstrijd in het eerste elftal van FC Volendam achter zijn naam had staan. Nog geen halfjaar later werd zijn naam in verband gebracht met Ajax, AZ, PSV en Feyenoord en kwamen er Italiaanse, Duitse en Engelse clubs naar het KRAS Stadion om hem aan het werk te zien. “Het is heel raar, maar het maakt geen indruk op me. Ik ben bezig met Volendam en ik zie daarna wel wat de beste stap voor mij is”, reageerde Van de Ven in het begin van dit jaar in gesprek met Voetbalzone op de belangstelling.

FC Volendam-trainer Wim Jonk liet in mei al weten dat Van de Ven dit seizoen in ieder geval nog in het vissersdorp zou blijven. “Iedereen heeft gezien dat het een jongen met ontzettend veel potentie is, maar er is ook ontzettend veel te winnen in die jongen. Het is logisch dat clubs die potentie zien. Gelukkig is hij rustig gebleven en in overleg hebben we een termijn uitgestippeld wat voor hem persoonlijk goed is, waarin hij kan groeien naar een volgende stap op het juiste moment”, sprak Jonk tegenover FOX Sports. Het is de vraag of Van de Ven aan het einde van dit seizoen nog te houden is voor FC Volendam. De verdediger moest in de eerste helft van de competitie de nodige wedstrijden missen vanwege een voetblessure, maar is sinds hij weer fit is onbetwist in het elftal van Jonk. Met hem binnen de lijnen verloor FC Volendam dit seizoen pas één keer, in de laatste speelronde voor de winterstop tegen NAC Breda.

Rechter centrale verdediger: Sam Beukema (Go Ahead Eagles)

Van de Ven vormt in ons elftal een centraal duo met Sam Beukema. Hij miste in de eerste seizoeshelft geen minuut bij Go Ahead Eagles, droeg drie keer de aanvoerdersband, scoorde maar liefst drie keer en leverde ook nog een assist, dwong hij drie keer een plek af in het Elftal van de Week en gaf leiding aan de minst gepasseerde defensie van de Keuken Kampioen Divisie. Het mag geen wonder heten dat de naam van de 22-jarige verdediger inmiddels bij scouts van verschillende Eredivisie-clubs in het notitieboekje is genoteerd, waarvan VVV-Venlo reeds concreet genoemd werd. En dat terwijl Beukema Go Ahead Eagles anderhalf jaar geleden eigenlijk al verlaten had. Hij kreeg van technisch manager Paul Bosvelt te horen dat hij mocht uitkijken naar een nieuwe club, maar er werd afgesproken dat hij tegen een amateurvergoeding mocht blijven meetrainen.

In de voorbereiding overtuigde Beukema de staf van Go Ahead, zeker nadat hij in het begin van het seizoen een basisplaats afdwong in het elftal van toenmalig trainer Jack de Gier. De enige keren waarop hij sindsdien niet in de basiself verscheen, waren toen hij aan de kant stond wegens een operatie aan de knie. In mei besloot Go Ahead zijn contract open te breken en te verlengen tot medio 2023, maar lijkt momenteel niet voor de hand te liggen dat Beukema deze verbintenis zal uitdienen. “Het is zeker een droom om met Go Ahead naar de Eredivisie te gaan”, zei hij in maart tegenover Voetbalzone. “Het lijkt me sowieso mooi om een promotie mee te maken, maar als het dan ook nog met mijn Go Ahead is... Ja, dat is zeker een droom. Uiteindelijk ben ik blij dat ik toch ben gebleven. Misschien was het allemaal meant to be, want Go Ahead is toch mijn club.”



Middenveld: Kevin Felida (FC Den Bosch)

Op het middenveld vinden we nog een oogappeltje van Hans Kraay: Kevin Felida. “Dit is zo’n goede voetballer. Alles onder de top-vijf of top-zes van de Eredivisie kan hem gebruiken. Hij maakt sc Heerenveen, Heracles Almelo, FC Emmen, PEC Zwolle en ADO Den Haag beter”, verzekerde de analist in het begin van dit seizoen bij FOX Sports. De defensieve middenvelder, die zichzelf een beetje vergelijkt met N’Golo Kanté (‘ik ruim ballen op en speel ze naar de goede kleur’), is voorlopig een lichtpuntje in een verder tamelijk kleurloos seizoen voor FC Den Bosch. Ondanks dat zijn werkgever na de eerste seizoenshelft de nummer voorlaatst in de Keuken Kampioen Divisie is, speelt Felida zich in zijn derde volledige seizoen in de hoofdmacht van FC Den Bosch nadrukkelijk in de kijker.

Als defensieve middenvelder was hij al bij vijf doelpunten betrokken: twee treffers en drie assists. Het leverde hem drie keer een plek in het Elftal van de Week én de nodige belangstelling van Eredivisie-clubs op. “De volgende stap moet een club in het linkerrijtje van de Eredivisie zijn. Daarna moeten we verder kijken hoe mijn ontwikkeling loopt. Ik zie mijn plafond nu bij een subtopper in Europa, die af en toe in de Europa League speelt”, zo sprak Felida in september zijn ambities uit in gesprek met Voetbalzone. Als geboren Rotterdammer droomt hij in het bijzonder van één club. “Ja, Feyenoord is natuurlijk mijn droom. Dat zou voor mij en mijn familie heel speciaal zijn.”

Middenveld: Jamie Jacobs (SC Cambuur)

Jamie Jacobs verdient ook een plek in ons elftal, want hij kan de afgelopen anderhalf jaar met recht de motor van het succesvolle SC Cambuur genoemd worden. Op papier is de 23-jarige Noord-Hollander niet eens de meest vooruitgeschoven pion op het middenveld van de winterkampioen van de Keuken Kampioen Divisie, dat doorgaans bestaat uit de meer defensieve Mees Hoedemakers en de meer offensieve Mitchel Paulissen. Toch behoort Jacobs met maar liefst zes doelpunten en negen assists in zeventien competitiewedstrijden tot de vijf meest waardevolle spelers van de Keuken Kampioen Divisie. Op dit lijstje moet hij alleen aanvallers voor zich dulden: Thomas Verheydt (eveneens betrokken bij vijftien doelpunten), Elías Már Ómarsson (betrokken bij zeventien doelpunten), Nick Doodeman (betrokken bij achttien doelpunten) en Robert Mühren (betrokken bij negentien doelpunten).

Cambuur haalde Jacobs anderhalf jaar geleden weg bij AZ, waar hij ondanks een aantal wedstrijden op de reservebank geen perspectief had op een doorbraak in de hoofdmacht. “Op een gegeven moment krijg je er wel een gevoel bij. Niet dat andere jongens je inhalen, maar wel dat andere jongens de voorkeur krijgen. Als ze bij het eerste een of twee jaar jonger zijn, weet je op gegeven moment wel dat het ‘m niet meer gaat worden”, zei Jacobs vorig seizoen tegenover Voetbalzone. De middenvelder is in zijn eigen woorden anders naar zijn positie gaan kijken en dat heeft effect gesorteerd, want vorig seizoen tekende hij al voor twaalf doelpunten en negen assists. Die lijn trekt hij dit jaar door en technisch manager Foeke Booy liet afgelopen zomer al optekenen dat wanneer er een speler moest worden weggekaapt bij Cambuur, dat de nadrukkelijk gevolgde Jacobs zou zijn. Zoals het er nu naar uitziet, maakt hij na dit seizoen echter met Cambuur de stap naar de Eredivisie.

Middenveld: Franco Antonucci (FC Volendam)

Het middenrif wordt gecompleteerd door de offensief ingestelde Franco Antonucci. De 21-jarige Belg met Italiaanse roots heeft een verleden bij Ajax, werd opgekocht door AS Monaco, vorig seizoen verhuurd aan FC Volendam en is inmiddels eigendom van Feyenoord, dat hem nog een jaar heeft gestald in het vissersdorp. Daar is hij de spil in het frivool voetballende elftal van trainer Wim Jonk, die zich dolgelukkig toonde dat hij nog een seizoen over de creatieveling kan beschikken. Terecht, want Antonucci is volgens statistieken van Opta de sterkst presterende middenvelder van de hele competitie. Hij dirigeert het spel en kan na een matige seizoensstart met vier goals en zes assists inmiddels ook een heel behoorlijk rendement overleggen.

Antonucci is volgens de statistici van Opta de beste middenvelder van de eerste seizoenshelft.

“Nu gaat het goed en ben ik erg blij”, beaamde Antonucci begin december bij RTV Rijnmond. Het lokale nieuwsmedium wilde van hem weten hoe het contact met Feyenoord, waar hij afgelopen zomer voor vier seizoenen heeft getekend, verloopt. “Ik praat heel veel met Frank Arnesen, bijna elke week. Vlak voor de wedstrijd tegen Excelsior (2-3 winst, red.) had ik hem nog aan de telefoon. Hij vroeg hoe ik me voelde en wenste me succes. Arnesen kijkt vaak ook naar mijn wedstrijden en kan me daarmee helpen. Soms moet ik sneller passen en niet zoveel dribbelen. En ook vaker in de duels komen… Het is echt mooi hoe Feyenoord met mij bezig is”, besluit Antonucci, die met zijn hoofd echter nog niet in De Kuip zit. “Ik ben blij dat ik bij die club getekend heb, maar eerst wil ik promoveren met FC Volendam.”

Rechtsbuiten: Nick Doodeman (FC Volendam):

Rechts voorin is een plekje ingeruimd voor de hierboven reeds genoemde Nick Doodeman, die na 160 optredens in de Keuken Kampioen Divisie nu serieus op de deur klopt bij hoger aangeschreven clubs dan FC Volendam. Hij wist vooral in oktober de schijnwerpers op zich gericht door in één wedstrijd vijf assists aan te tekenen tegen Jong AZ (2-6 winst). Opmerkelijk genoeg noteerde hij in de wedstrijd daarvoor als invaller ook al een assist-hattrick tegen Jong PSV, waardoor hij acht doelpunten voorbereidde in 106 minuten tijd. “Hoe nu verder? Haha, nu moet ik zeker zeggen dat ik vrijdag acht assists ga geven?”, lachte hij in gesprek met FOX Sports. Zo ver kwam het uiteindelijk niet, maar met een moyenne van acht goals en tien assists is hij momenteel wel een van de meest waardevolle spelers van de Keuken Kampioen Divisie.

Ook is de 24-jarige flankspeler qua doelpunten nu al bezig aan zijn meest productieve jaargang ooit. Als hij ook zijn eigen voorzettenrecord wil breken, heeft hij nog wel een lange weg te gaan. In seizoen 2017/18 kwam het jeugdproduct van AZ namelijk al eens tot zestien assists. Door dat aantal te verbreken zou hij zich nog meer in de kijker spelen bij zoekende clubs, die hem sowieso al genoteerd zullen hebben vanwege zijn aflopende contract. “Ik heb nog niets gehoord van de club, dus kan er niets over zeggen”, stelde Doodeman op 10 december bij FOX Sports. “We hebben geen haast. Ik moet gewoon zorgen dat ik mijn goals en assists blijf maken en dan komt het vanzelf”, besluit de aanvaller, die een glimlach niet kan onderdrukken als wordt opgemerkt dat hij in dat geval zelf ook eisen kan stellen als bijna transfervrije speler. “We gaan wel zien hoe het gaat lopen.”

Issa Kallon maakte dit seizoen voor de tweede keer in zijn carrière vier treffers in één duel.

Linksbuiten: Issa Kallon (SC Cambuur)

Op de linkerflank zagen de statistici van Opta twee uitblinkers: Issa Kallon op plek 1 en Giovanni Korte vlak daarachter. Dat kun je met recht een luxeprobleem noemen voor Henk de Jong, want beide aanvallers staan onder contract bij SC Cambuur, dat onverstoorbaar op weg lijkt naar het kampioenschap. Zodoende is de kans aanwezig dat beide mannen volgend seizoen op een hoger niveau te zien zijn. Voor Korte is dat bepaald geen onbekend terrein na zijn 86 eerdere optredens in de Eredivisie en ook voor Kallon zou het een terugkeer betekenen naar de competitie waar hij als jeugdproduct van FC Utrecht debuteerde, maar geen potten wist te breken. Inmiddels is de voormalig jeugdinternational van Oranje echter een stuk verder in zijn ontwikkeling.

Zo wist hij eind september nog vier keer te scoren in een wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. “Het was voor mij al de tweede keer dat ik er vier maakte”, verwees de aanvaller bij Omrop Fryslan naar een wedstrijd tegen TOP Oss, bijna exact een jaar eerder. “Dat is lekker, geeft vertrouwen. De eerste was een spitsengoaltje met een rebound en de tweede ging er heel lekker in. Diagonaal in de verre hoek, zo maak ik ze het liefst”, aldus Kallon, die ploeggenoot Mitchel Paulissen een klein duwtje gaf om zijn derde treffer van de avond binnen te tikken. “Die wilde ik heel graag maken, haha. De vierde was een cadeautje van de keeper, maar ook die moet je uitpakken”, besluit de aanvaller die zijn basisplaats halverwege het seizoen moest afstaan aan Korte, maar nu heeft afgedwongen dat zijn concurrent naar de rechterflank is verplaatst zodat Kallon weer terug kon keren in het elftal van de koploper.

Spits: Elías Már Ómarsson (Excelsior)

Tot slot de spits en dat kan er natuurlijk maar één zijn: na elf speelrondes had Elías Már Ómarsson het beste seizoen in zijn carrière immers al overtroffen. Nooit maakte de 25-jarige spits uit IJsland meer dan twaalf doelpunten in één jaargang voor één club. Niet bij Keflavík ÍF, niet bij Vålerenga, niet bij IFK Göteborg en aanvankelijk ook niet bij Excelsior. Met acht (in de Eredivisie) en elf (in de Keuken Kampioen Divisie) treffers verliepen zijn eerste seizoenen in Kralingen zeker niet slecht, maar dit jaar excelleert Ómarsson. Met de twee doelpunten in evenveel wedstrijden in de TOTO KNVB Beker meegerekend maakte hij voor de winterstop al negentien treffers. Op de topscorerslijst van de Keuken Kampioen Divisie volgt Robert Mühren op gepaste, met een toch ook indrukwekkend doelpuntentotaal van vijftien.

De onbetwiste topscorer van de Eredivisie staat reeds op 17 competitietreffers.

“Ik wil zo hoog mogelijk voetballen. En om daar te komen, moet ik zo goed mogelijk presteren. Dus moet ik hard trainen en hard werken. Dat is mijn droom. Maar dat is voor iedere voetballer zo”, sprak de bescheiden Ómarsson in december in een interview met FOX Sports. Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen noemde hem in gesprek met dezelfde zender ‘een van de beste spitsen met wie hij gewerkt heeft’ en denkt dat hij een stap omhoog richting de Eredivisie aan moet kunnen. Van de laatste tien topscorers in de Keuken Kampioen Divisie, speelden vier spelers een jaar later nog in dezelfde competitie: Jack Tuyp bleef na seizoen 2011/12 bij FC Volendam, werd het seizoen daarna opnieuw topscorer en vertrok vervolgens naar Feréncvaros, Sjoerd Ars verruilde NEC Nijmegen na seizoen 2014/15 ondanks een promotie naar de Eredivisie voor NAC Breda, Ralf Seuntjens moest na zijn topscorerstitel in seizoen 2015/16 nog een jaar geduld hebben voor hij met VVV-Venlo richting de Eredivisie ging en Mühren is als topscorer van het vorige seizoen nog altijd actief bij SC Cambuur. Ferdy Druijff, de topscorer van twee seizoenen geleden namens Jong AZ en NEC, is een uitzondering in dit rijtje, omdat hij de sinds zijn jaar met 28 competitiedoelpunten niet meer vast in het Alkmaarse beloftenteam speelt.

Reservebank/Eervolle vermeldingen

Vanzelfsprekend kende de eerste seizoenshelft in de Keuken Kampioen Divisie veel meer dan elf uitblinkers en op sommige posities was de keuze bijzonder lastig. NAC Breda-doelman Nick Olij is bijvoorbeeld ook bezig aan een uitstekend seizoen, maar door zijn recente contractverlenging lijkt een transfer voorlopig niet aan de orde. Verdediger Marco Tol van FC Volendam weet zich wel nadrukkelijk gevolgd door sc Heerenveen, maar maakte met zijn spel net iets minder indruk dan ploeggenoot Van de Ven en Sam Beukema. Op het middenveld is er een eervolle vermelding voor Jay Idzes, die zich direct na zijn komst in de basis heeft geknokt bij het sterk presterende Go Ahead Eagles. Zijn vorige werkgever FC Eindhoven hoeft zich overigens ook geen zorgen te maken, want Manchester City-huurling Iker Pozo rendeert prima en liet zich recent in gesprek met Voetbalzone ontvallen dat hij een (huur)transfer naar de Eredivisie zeker wel ziet zitten. Dat is tot slot ook de ambitie van NAC-spits Sydney van Hooijdonk, die dit seizoen al tien keer doel trof en vooralsnog niet van plan lijkt om zijn aflopende contract te verlengen.