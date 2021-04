Almere City houdt hoop op directe promotie; bijzondere avond voor Roda JC

Maandag, 12 april 2021 om 22:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:10

Almere City FC heeft maandagavond op de valreep een belangrijk punt gepakt in strijd om de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie. Lang zag het ernaar uit dat de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk in eigen huis zou verliezen van Telstar, maar in de 95ste minuut kwam Almere City dankzij Radinio Balker toch nog langszij: 1-1. Ondanks het puntenverlies behoudt Almere City, dat 67 punten heeft, de derde plek op de ranglijst; NAC Breda bezet met een punt minder de derde plek, terwijl nummer twee De Graafschap (70 punten) het gunstigst ervoor staat in de strijd om het tweede ticket voor directe promotie. Verder wist Roda JC Kerkrade voor het eerst sinds 1997 te winnen op bezoek bij MVV Maastricht: 2-4.

Almere City FC- Telstar 1-1

De thuisploeg kreeg in de openingsfase meerdere mogelijkheden om de score te openen. Oussama Bouyaghlafen kwam aan de linkerflank in de gelegenheid een voorzet te bezorgen op Thomas Verheydt, wiens kopbal rakelings naast ging. Na een klein kwartier spelen werd de clubtopscorer van Almere City wederom in stelling gebracht, maar ditmaal stond doelman Jasper Schendelaar een Almeerse treffer in de weg. Vervolgens viel de bal aan de overzijde wel binnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ruggero Mannes bezorgde het leer op een presenteerblaadje bij Glynor Plet, die op eenvoudige wijze de 0-1 op het scorebord zette. Desalniettemin zette Almere City de aanvalsdrang onverminderd voort. Telstar werd gedurende het restant van het eerste bedrijf met de rug tegen de muur gezet, maar door het gebrek aan nauwkeurigheid in de afronding behielden de bezoekers de voorsprong. Ook na rust bleef Almere op zoek gaan naar de gelijkmaker. Onder meer Verheydt, Faris Hammouti en Ilias Alhaft deden nog een duit in het zakje, maar het duurde tot de absolute slotminuut alvorens de bevrijdende treffer gevonden werd. Balker, die uit een vrije trap van Jorrit Smeets de 1-1 binnenknikte, was de gevierde man.

MVV Maastricht - Roda JC Kerkrade 2-4

In de twaalfde minuut kon Jérôme Deom de bal namens MVV in een leeg doel schuiven, nadat de doorgebroken Rico Zeegers de bal slim breedlegde: 1-0. De voorsprong werd zeven minuten later verdubbeld, toen Joy-Lance Mickels vanaf links naar binnen dribbelde en de verre hoek raakte: 2-0. MVV bleef erin geloven en maakte binnen vier minuten de aansluitingstreffer. Patrick Pflücke zag zijn houdbare lage afstandsschot door de vingers glippen bij doelman Mike Havekotte: 2-1.

Al snel kwam Roda JC terug op gelijke hoogte. MVV kreeg de bal niet weg uit de zestien, waardoor Richard Jensen van dichtbij een half mislukt schot van Thijmen Goppel kon verlengen: 2-2. Drie minuten voor rust maakte Roda zijn comeback compleet. Een afstandsschot van Goppel belandde fortuinlijk voor de voeten bij Fabian Serrarens, die rustig de verre hoek zocht: 2-3. In de vijftigste minuut moest MVV verder met tien man, toen Thibaut Van Acker zijn noppen op het been van Serrarens zette. De beslissing viel twaalf minuten later dankzij Richard Jensen, die uit een hoekschop van Goppel raak kopte: 2-4.

Jong AZ - FC Dordrecht 4-0

Hoewel Dordrecht in de openingsfase nog enkele speldenprikjes uitdeelde, werd het al vrij snel duidelijk dat er op het AFAS Trainingscomplex niets te halen viel voor de hekkensluiter. De score werd geopend in de 26ste minuut door Jong AZ, toen Bram Franken de bal op de rand van het zestienmetergebied kreeg van Yusuf Barasi en succesvol uithaalde: 1-0. Binnen twee minuten na de openingstreffer werd de marge al verdubbeld: het was Richonell Margaret die de 2-0 aantekende. Een kleine tien minuten na rust liep Jong AZ nog verder weg. Na een pass van Mohamed Taabouni kwam Jelle Duin oog in oog met doelman Max van Herk te staan, die niet kon voorkomen dat de beloftenploeg op 3-0 kwam. Het slotakkoord werd gespeeld door Taabouni, die op aangeven van Zico Buurmeester de 4-0 maakte.