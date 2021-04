Bayern ziet om twee redenen af van Wijnaldum

(The Telegraph)

Joachim Andersen staat wellicht voor een vertrek bij Olympique Lyon. De verdediger, die dit seizoen wordt verhuurd aan Fulham, heeft zich in de kijker gespeeld bij clubs als Manchester United, Leicester City en Tottenham Hotspur. (The Telegraph)

(AS)

De toekomst van Matías Arezo ligt in Europa. De talentvolle aanvaller van River Plate wordt begeerd door Atlético Madrid, maar heeft wel een prijskaartje van twintig miljoen euro om zijn nek hangen. (AS)

Zijn hoge salariseisen in combinatie met zijn leeftijd, dertig jaar, deed de club echter besluiten om niet achter de Liverpool-middenvelder aan te gaan.