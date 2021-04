Ajax toch nog vertegenwoordigd door één speler in Elftal van de Week

Vrijdag, 9 april 2021 om 13:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:20

Dusan Tadic is opgenomen in het Elftal van de Week van de Europa League. De aanvoerder van Ajax miste donderdagavond een belangrijke strafschop in de thuiswedstrijd tegen AS Roma (1-2), maar maakte desondanks genoeg indruk voor een plek in de voorhoede in het elftal van de UEFA, dat wordt samengesteld aan de hand van statistieken en een algoritme van de zogeheten FedEx Performance Zone.

Tadic is de enige speler van Ajax die is opgenomen in de ploeg. De routinier werd in het spelersrapport van Voetbalzone al beoordeeld met een 6,5. Hij verzorgde de assist bij het openingsdoelpunt van Davy Klaassen, door verrassenderwijs te kiezen voor een breedtepass in plaats van een schot. In de tweede helft verstuurde hij een feilloze steekpass op invaller Brian Brobbey, die één-op-één met López faalde; met een wippertje zette hij daarna ook Antony voor de keeper.

Opponent Roma is ook door één speler vertegenwoordigd: doelman Pau López heeft een plek gekregen. Villarreal is met vier spelers hofleverancier van het elftal. De nummer zeven van LaLiga won met 0-1 van Dinamo Zagreb. Manchester United is na de 0-2 overwinning op Granada door drie man vertegenwoordigd, terwijl Arsenal en Slavia Praag na de onderlinge 1-1 remise allebei één speler 'afstaan' aan het denkbeeldige elftal.

Het Elftal van de Week: Pau López (AS Roma); Aaron Wan-Bissaka (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Victor Lindelöf (Manchester United), Tomás Holes (Slavia Praag); Nicolas Pépé (Arsenal), Dani Parejo (Villarreal), Bruno Fernandes (Manchester United), Alfonso Pedraza (Villarreal); Dusan Tadic (Ajax), Gerard Moreno (Villarreal).