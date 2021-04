Phil Foden schiet kansenmissend Man City in slotfase alsnog naar zege

Manchester City heeft dinsdagavond in de slotfase het duel met Borussia Dortmund in de kwartfinale van de Champions League alsnog gewonnen. De Engelsen kregen in de 84ste minuut de gelijkmaker van Marco Reus te verwerken, maar antwoordden met de winnende late treffer van Phil Foden: 2-1. De bezoekers hadden een extra goal verdiend, maar door een controversiële beslissing van arbiter Ovidiu Hategan werd een loepzuivere treffer van Jude Bellingham niet geteld. De return vindt op 14 april plaats in Dortmund.

Manager Josep Guardiola wijzigde zijn basiself op vijf plekken ten opzichte van het gewonnen Premier League-duel met Leicester City (0-2). Zo moesten Sergio Agüero en Gabriel Jesus hun respectievelijke plaatsen afstaan aan Bernardo Silva en Foden, terwijl John Stones centraal achterin de voorkeur kreeg boven Aymeric Laporte. Verder speelden Ilkay Gündogan en João Cancelo ten faveure van Fernandinho en Benjamin Mendy. Nathan Aké begon op de bank. De belangrijkste afwezige bij Dortmund was de geblesseerde Jadon Sancho, die overigens tijdens de wedstrijd nog wel van zich liet horen via Twitter.

Na een terughoudende openingsfase van beide partijen werd de ban na zeventien speelminuten dan toch gebroken. Het begon bij Emre Can, die de bal rond de middencirkel op onfortuinlijke wijze inleverde bij Riyad Mahrez. Na een snelle omschakeling bezorgde Foden een voorzet bij de opgeschoven Mahrez, die met een teruglegbal De Bruyne in de gelegenheid bracht van dichtbij binnen te schieten: 1-0. Even later kreeg ook Dortmund een kans. Ditmaal was het Rodri die een fout maakte, maar Reus kwam een teenlengte tekort om een bekeken boogbal van Raphaël Guerreiro het gewenste vervolg te geven.

Aiii! ??

Emre Can levert de bal kinderlijk eenvoudig in op het middenveld en City profiteert optimaal ?? De Bruyne leidt de razendsnelle tegenaanval in en is uiteindelijk ook het eindstation, 1-0 City! ??#ZiggoSport #UCL #MCIBVB pic.twitter.com/BBTqPdwJV2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 6, 2021

Vervolgens brak er een zeer rommelige fase aan, waar met name scheidsrechter Ovidiu Hategan debet aan was. Na een ruim half uur spelen ging Rodri in de vijandige zestien gewillig naar de grond toen de schoen van Emre Can in de buurt van het gezicht van de middenvelder kwam. In eerste instantie kende Hategan een strafschop toe aan City, maar die beslissing werd terecht gerectificeerd door de videoscheidsrechter: geen penalty. De gele kaart die Can had gekregen voor zijn actie bleef opvallend genoeg wel staan.

Enkele minuten later nam de arbiter in kwestie wederom een beslissing die niet gevrijwaard bleef van controverse. Jude Bellingham scoorde na een grove inschattingsfout van doelman Ederson; Hategan vond echter dat de middenvelder van Dortmund een overtreding had begaan. Daarmee werden de Duitsers een zuiver doelpunt ontnomen. De videoscheidsrechter kon volgens de reglementen niet ingrijpen, daar Hategan al vroegtijdig voor een overtreding had gefloten. Reden genoeg voor Sancho om zijn ongenoegen te uiten op Twitter: “Deze scheidsrechter moet nagekeken worden.”

This Ref needs checking! ??????? — Jadon Sancho (@Sanchooo10) April 6, 2021

Het gefrustreerde Dortmund was vastbesloten in het tweede bedrijf orde op zaken te stellen. In de 48ste minuut klopte Erling Braut Haaland Rúben Dias op snelheid na een fraaie dieptebal van Mahmoud Dahoud, maar de Noor kwam net niet goed uit met zijn passen om Ederson te kunnen verschalken. Aan de overzijde hielp Foden een grote kans om zeep. De Bruyne haalde aan de rechterkant van het strafschopgebied de achterlijn en legde terug op Foden, die ter hoogte van de vijfmeterlijn kon afdrukken maar recht op doelman Marwin Hitz schoot.

Een kwartier voor tijd kwam de thuisploeg opnieuw in kansrijke positie. Ditmaal bediende Foden De Bruyne, die vanaf de rand van de zestien uithaalde maar rakelings naast schoot. Hoewel Dortmund vermoeid leek te raken, werd de gelijkmaker zes minuten voor het einde van de reguliere speeltijd gevonden. Na een inspeelpass van Bellingham bediende Haaland op fraaie wijze Reus, die de bal in het zestienmetergebied kreeg en met een diagonale schuiver de eindstand op het scorebord leek te zetten: 1-1. Niets bleek echter minder waar, want City antwoordde nog in de negentigste minuut. De Bruyne legde de bal hoog bij de tweede paal, waar Gündogan teruglegde op Foden. Laatstgenoemde tikte van dichtbij binnen: 2-1.