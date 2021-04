FC Groningen presenteert door supporter ontworpen jublileumlogo

Maandag, 5 april 2021 om 13:02 • Chris Meijer

FC Groningen heeft het jubileumlogo gepresenteerd waarmee in het seizoen 2021/22 gespeeld zal gaan worden. De Trots van het Noorden bestaat op 16 juni 2021 precies vijftig jaar, waardoor volgend seizoen in het teken zal staan van het jubileum. Het ‘eenvoudige jubileumlogo te maken met een klassieke uitstraling’ is ontworpen door FC Groningen-supporter Thijs van den Broek.

Het normaal groen-witte logo krijgt volgend seizoen een zwart-goude kleur. FC Groningen schrijft dat het jubileumlogo te zien zal zijn op de wedstrijdshirts, in merchandise-artikelen en op diverse uitingen. De club heeft een speciaal jubileumlogo laten ontwikkelen om extra stil te staan bij het vijftigjarig bestaan. Uit meerdere varianten is binnen het supportersoverleg unaniem gekozen voor het zwart-goude logo.

Dit is ons jubileumlogo ter ere van 50 jaar FC Groningen!????



Het logo is ontworpen door FC-supporter Thijs van den Broek.



? https://t.co/9Ildv6QKXS#samennaardegrotemarkt pic.twitter.com/5QftL3h76q — FC Groningen (@fcgroningen) April 5, 2021

“Mijn doel was om een eenvoudig jubileumlogo te maken met een klassieke uitstraling. Het schild om de G past perfect in die stijl en is een element dat al onderdeel is van de geschiedenis van de club”, zegt Van den Broek op de website van FC Groningen. De club hoopt op 16 juni 2021 ‘het liefst met de supporters’ uitgebreid stil te kunnen staan bij het vijftigjarig bestaan. Een werkgroep, waarin ook een supportersafvaardiging zit, is bezig met deze plannen.