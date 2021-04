L'Équipe: Feyenoord toont belangstelling voor Jason Mbock

Zaterdag, 3 april 2021 om 22:10 • Jeroen van Poppel

Feyenoord heeft zijn oog laten vallen op Jason Mbock, zo meldt L'Équipe zaterdagavond. De 21-jarige aanvaller wordt momenteel door SCO Angers uitgeleend aan het Zwitserse Neuchâtel Xamax en ligt daar tot medio 2023 vast.

Mbock is een rechtervleugelaanvaller, die dit seizoen met Xamax uitkomt op het tweede Zwitserse niveau. De Fransman staat na achttien competitiewedstrijden op één doelpunt, dat hij zaterdag maakte tegen Grashoppers (1-4 winst). Volgens L'Équipe was er bij die wedstrijd een scout van Feyenoord aanwezig om Mbock te bekijken. De vleugelspits heeft geen assists achter zijn naam staan.

Feyenoord concurreert naar verluidt met twee clubs uit de Ligue 1: ook OGC Nice en Nîmes volgen de verrichtingen van Mbock op de voet. Het is onduidelijk of de Rotterdammers in de markt zijn om Mbock te huren of te kopen.