Fans van FC Groningen komen met prachtig spandoek voor Robben

Zaterdag, 3 april 2021 om 12:13 • Daniel Cabot Kerkdijk

Supporters van FC Groningen hebben zaterdag een mooi spandoek bij het trainingscomplex opgehangen voor Arjen Robben. De 37-jarige aanvaller doet er alles aan om weer minuten te kunnen maken. Robben heeft de groepstraining hervat, waardoor een rentree later deze maand reëel is.

“De wille, vast as stoal. Vastberaden, doorzettingsvermogen, geestkracht, lust, onverzettelijkheid, vitaliteit', staat er op het spandoek van de supporters. Robben doet inmiddels weer (deels) mee aan de groepstraining van de selectie van trainer Danny Buijs.

Supporters van FC Groningen staken de voorspoedig revaliderende Arjen Robben vanochtend met dit schitterende doek een hart onder de riem. pic.twitter.com/MtlLr3IIXp — Reon Boeringa (@reonboeringa) April 3, 2021

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat niet speciaal voelt”, vertelde Buijs aan Voetbal International. “Aan de ene kant is hij gewoon een van de spelers, aan de andere kant is hij van exceptionele kwaliteit en is hij een groot voorbeeld voor onze jonge jongens.”

“Veel van hen dromen van een carrière als die hij gehad heeft. Het zou daarom heel mooi zijn als hij over een paar weken weer in een wedstrijd meespeelt.” Robben speelde dit seizoen slechts 44 minuten in de Eredivisie. Op 18 oktober kwam de voormalig Oranje-international voor het laatst in actie tegen FC Utrecht.