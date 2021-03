Excelsior gaat hard onderuit in week van afscheid Bruins en Fischer

Zondag, 28 maart 2021 om 16:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:34

Excelsior blijft een wisselvallige periode doormaken. De Rotterdamse club was zondagmiddag niet opgewassen tegen Helmond Sport: 0-3. Alle doelpunten van de ontmoeting in het Van Donge & De Roo Stadion vielen na rust. Bij Excelsior kwam topschutter Elías Már Ómarsson in de slotfase als invaller binnen de lijnen, maar ook de IJslander kon de gevoelige nederlaag niet afwenden.

Het was een bewogen week voor Excelsior, want Luigi Bruins en Sander Fischer kondigden hun afscheid aan als profvoetballer. Bruins verscheen tegen Helmond aan de aftrap, terwijl Fischer op de bank startte. Na ruim een kwartier spelen kreeg Joël Zwarts een grote mogelijkheid om de score te openen. De alerte doelman Stijn van Gassel wist de inzet echter vakkundig te pareren. Vijf minuten voor het rustsignaal was de bezoekende formatie heel dicht bij de 0-1, maar de knal van Sander Vereijken kwam tot opluchting van Excelsior-doelman Alessandro Damen tegen de paal terecht. Beide ploegen gingen derhalve rusten zonder doelpunten.

Voor Excelsior sloeg dertien minuten na rust het noodlot toe. Damen had geen antwoord op de pegel van Van der Sluys, die zorgde voor vreugdetaferelen bij Helmond. Kort na de openingstreffer greep Marinus Dijkhuizen in bij de thuisploeg. De Excelsior-coach haalde Bruins naar de kant en stuurde Ómarsson het veld in. Even later verscheen Fischer binnen de lijnen en de verdediger had met zijn eerste balcontact kunnen scoren. Zijn inzet was evenwel niet hard genoeg om Van Gassel te verontrusten. Twintig minuten voor het einde hield Damen zijn ploeg op de been bij een geplaatste inzet van Karim Loukili. Het bleek uitstel van executie te zijn, want vijf minuten voor tijd verdubbelde Helmond alsnog de voorsprong.

Jordy Thomassen bleef in kansrijke positie goed kijken en lobde de baal over de kansloze Damen heen: 0-2. Luttele minuten daarvoor had Ómarsson de stand kunnen en misschien wel moeten gelijktrekken. Zijn kopbal verdween echter langs de verkeerde kant van de paal. Na de tweede Helmondse treffer was het verzet van Excelsior gebroken. Arno van Keilegom strooide nog meer zout in de wonden door via de binnenkant van de paal de 0-3 aan te tekenen. De thuisclub blijft hangen op plaats negen, met 37 punten uit 30 wedstrijden. Helmond kruipt dankzij de zege dichterbij en bezet nu plek tien, met 36 punten uit evenveel duels. Het was voor het eerst sinds het voorjaar van 2018 dat men tweemaal op rij wist te winnen, waardoor Helmond na twee duels in de vierde periode aan kop gaat met zes punten.