‘Ik lees over een carrièreswitch van Brobbey, maar dat klopt niet’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 08:12 • Laatste update: 08:24

Nederlands jeugdinternational Brian Brobbey is niet bezig met een interlandcarrière bij Ghana. De toekomstige spits van RB Leipzig laat tegenover Voetbal International weten dat er niets klopt van een eventuele overstap naar de Ghanese bond. Eerder deze week liet zijn broer Kevin Luckassen weten dat Brobbey onlangs is benaderd door bondscoach Charles Akonnor van Ghana.

Brobbey, momenteel met Jong Oranje actief op het EK Onder-21 in Hongarije, beschikt over een dubbel paspoort en voerde in 2019 al een gesprek met toenmalig Ghanees bondscoach James Kwesi Appiah. De Ajax-spits zegt dat men er niet te veel achter moet zoeken dat de bondscoach van Ghana hem zou willen selecteren. “Die trainer heeft er met mijn broer over gesproken, volgens mij. Ik ben daar niet mee bezig. Ik laat mijn broer gewoon praten. Ik lees over een carrièreswitch van Brobbey, maar dat klopt niet.”

De Ajax-aanvaller speelde nog geen A-interland. Voor zijn broers Derrick Luckassen en Kevin Luckassen geldt hetzelfde, maar zij hebben al besloten dat ze willen uitkomen voor Ghana. Bovendien hebben ze nog een jongere broer, Samuel Brobbey, die Almere City FC vorig seizoen achter zich liet zonder ooit te debuteren voor de club. Het idee van een gezamenlijke toekomst in het elftal van Ghana schiet weleens door het hoofd van Kevin Luckassen. "Met zijn allen samenspelen is natuurlijk een droom. En onze ouders komen er vandaan", zei hij in de krant.

"Voor Derrick en mij zijn de papieren al geregeld. Brian is er nog niet uit. De bondscoach van Ghana belde hem laatst. Maar hij heeft nu de volle focus op Jong Oranje en Ajax. Brian doet dingen niet half", benadrukte de aanvaller van Kayserispor. Brobbey richt zijn pijlen nu op het EK met Jong Oranje. “Dit is wel het laatste stapje naar het grote Oranje”, zegt hij tegenover het weekblad.