Ki-Jana Hoever: ‘Liverpool verlaten was de beste keuze die ik kon maken’

Donderdag, 25 maart 2021 om 11:15 • Thijs Verhaar • Laatste update: 13:42

Ki-Jana Hoever stapte in september over van Liverpool naar Wolverhampton Wanderers en heeft allerminst spijt van die keuze. Op Molineux krijgt hij nu al geregeld speeltijd, terwijl hij naar eigen zeggen nog niet eens volledig gewend is aan de kenmerkende speelstijl van the Wolves. De negentienjarige verdediger kwam dit seizoen al tot tien optredens, waarmee hij zijn totaal van vier wedstrijden bij het eerste elftal van the Reds nu al heeft overtroffen.

Hoever speelde dit seizoen de volle negentig minuten tegen zowel Manchester City als Manchester United, terwijl hij ook tegen Chelsea een helft mocht meedoen van trainer Nuno Espírito Santo. De Portugese oefenmeester ziet in Hoever een ideale winger die met zijn snelheid de hele flank moet bestrijken in het kenmerkende 3-4-3-systeem van Wolves. “Aan die stijl heb ik wel flink moeten wennen”, bekent de Nederlander in gesprek met Goal. “De manier van verdedigen is heel anders dan bij Liverpool, maar ik krijg er steeds meer vat op.”

De rechtsback annex centrumverdediger geeft aan dat hij sinds zijn komst vooral veel spierkracht heeft gewonnen. “Voor die tijd compenseerde ik veel met mijn snelheid, maar ik was niet sterk genoeg om centraal achterin te kunnen spelen in de Premier League.” Dat gebrek aan fysieke kracht werd vooral pijnlijk duidelijk toen hij op de training de degens moest kruisen met Adama Traoré. “Gelukkig weet hij dat ik nu groter en sterker ben”, grapt Hoever. “Maar het blijft natuurlijk lastig om hem te verdedigen, omdat eigenlijk helemaal niemand vergelijkbaar is met hem.”

De verdediger legt uit dat een vleugelaanvaller normaal gesproken snel of sterk is en de Spaanse krachtpatser is allebei. “Dat maakt het zo moeilijk om hem te bespelen. Als je te dichtbij hem komt, troeft hij je met zijn fysiek af en als je hem ruimte geeft, rent ie je juist weer voorbij”, aldus de verdediger, die dankbaar lering trekt uit de vele duels die de twee op de training uitvechten. “Het is heel goed voor mij om dagelijks met hem op het veld te staan, want daar leer ik enorm veel van. Ik voel dat ik iedere dag sterker word.”

Ki-Jana Hoever debuteerde als zestienjarige bij Liverpool, maar wist er niet door te breken.

Wolves is alweer de derde club voor de negentienjarige Hoever, die Ajax op vijftienjarige leeftijd verruilde voor Liverpool. Daar maakte hij tijdens zijn allereerste training met het eerste veel indruk door Mohamed Salah met een fenomenale tackle dwars te zitten. Dat hoogtepunt resulteerde uiteindelijk in zijn opmerkelijk snelle debuut voor Liverpool, waar hij in de FA Cup met de leeftijd van 16 jaar en 354 dagen de op drie na jongste debutant ooit was. “Ja, dat zijn mooie herinneringen! Het eerste team had toen wat blessures en ik mocht al na zes minuten invallen door nog een uitvaller”, memoreert hij. “Tegen Wolves!”

Uiteindelijk zou hij door de concurrentie van Trent Alexander-Arnold en later ook de jong doorgebroken Neco Williams slechts vier wedstrijden spelen in de hoofdmacht. Tot een debuut in de Premier League kwam het zelfs helemaal niet voor Hoever. Hij hoefde dus niet heel lang na te denken toen Wolves hem die mogelijkheid afgelopen zomer wel bood. “Het was niet gemakkelijk om Liverpool achter me te laten, maar ook niet moeilijk. Ik wist dat ik niet veel kans had op speeltijd, dus besloot ik ervoor te gaan. Naar mijn idee was dat de beste keuze die ik kon maken.”

Hij kon toen echter niet weten dat Liverpool in de huidige jaargang te maken zou krijgen met een flinke blessuregolf, waardoor hij mogelijk toch een serieuze kans had gekregen in het elftal van Jürgen Klopp. “Misschien wel inderdaad, maar zo denk ik niet. Ik vroeg me alleen af hoeveel speeltijd ik zou krijgen als iedereen fit was”, legt hij uit. “Liverpool heeft zo’n geweldig team met misschien wel de beste verdedigingslinie ter wereld, dus het was erg lastig geweest om daar door te breken, terwijl bij Wolves een mooi plan voor me klaar lag als speler die echt bij het eerste team betrokken zou worden.”

Hoever besloot dus in te gaan op het aanbod van Wolves, dat hem voor een kleine tien miljoen euro kocht. Die som kan nog met vijf miljoen euro oplopen als aan bepaalde bonussen wordt voldaan, terwijl the Reds ook vijftien procent van de eventuele volgende transfersom ontvangen. En daarmee is het hoofdstuk Liverpool afgesloten voor Hoever, die nog wel nauw contact onderhoudt met Virgil van Dijk. “Hij stond altijd voor me klaar en is ook gewoon een briljante speler. Iedereen die naast hem staat, lijkt meteen een goede verdediger, haha. Hij heeft me altijd gecoacht en ik ben dankbaar voor die lessen.”

Bij Wolves steekt Hoever het meest op van Nélson Semedo. De ex-speler van Barcelona werd eveneens afgelopen zomer gehaald en strijdt met de Nederlander om een basisplaats als rechtervleugelverdediger. Semedo speelde 27 keer, Hoever 10 keer. Daar is laatstgenoemde vooralsnog tevreden mee, al hoopt hij in de toekomst op meer. “Ik ben blij dat ik echt bij de ploeg word betrokken. Dat was ook zo afgesproken, maar ik weet ook dat ik nog veel beter kan dan dit. Het is een goed begin. Ik moet geduldig op mijn kansen wachten, maar wil wel elk jaar meer en meer. Daar moet ik keihard voor blijven werken en dan weet ik zeker dat ik mijn doelen kan behalen.”