Atlético ontsnapt dankzij vijfhonderdste goal Suárez en heldenrol Oblak

Zondag, 21 maart 2021 om 20:35

Atlético Madrid is zondagavond door het oog van de naald gekropen in LaLiga. In eigen huis kreeg de ploeg van Diego Simeone visite van Deportivo Alavés, dat met 1-0 verslagen werd. Luis Suárez kroonde zich tot matchwinner en maakte het enige doelpunt van de wedstrijd, en tekende daarmee diens vijfhonderdste treffer in zijn profcarrière aan. De bezoekers kregen in de slotminuten nog een strafschop, maar doelman Jan Oblak had een fraaie redding in huis op de inzet van Joselu. Atlético vergroot het gat met Barcelona, dat later op de avond in actie komt tegen Real Sociedad, voorlopig tot zeven punten; Real Madrid staat vooralsnog tweede op zes punten achterstand van de stadgenoot.

Ten opzichte van het verloren Champions League-duel met Chelsea (2-0) had trainer Simeone een wijziging in petto: Saúl Ñíguez maakte plaats in de basiself voor Thomas Lemar. Alavés begon enigszins gehavend aan de ontmoeting in de hoofdstad, daar el Glorioso het moest stellen zonder de geschorste basiskrachten Tomás Pina en Manu García. Beide teams begonnen terughoudend aan de voorlaatste ontmoeting van de 28ste speelronde in Spanje, wat voor de neutrale toeschouwer zeker in het eerste bedrijf geen enerverend spelbeeld opleverde.

Altético hoopte na een kwartier spelen een penalty te krijgen toen José Giménez uit een voorzet van Yannick Carrasco op de arm Edgar Méndez kopte. Arbiter José Luis Munuera wuifde het appel van de Madrilenen echter gedecideerd weg, waarna ook de videoscheidsrechter zich duidelijk uitsprak: geen strafschop. Hoewel Joselu halverwege de eerste helft namens Alavés nog een speldenprikje uitdeelde en Suárez nog rakelings naast de linkerpaal schoot, werd de impasse voor rust niet meer verbroken. Na de pauze was er beduidend meer spektakel te beleven in het Wanda Metropolitano, daar de score in de 54ste minuut geopend werd.

Kieran Trippier werd aangespeeld aan de rechterkant van het veld en had een fraaie voorzet in huis op Suárez, die al duikend het leer met zijn hoofde verlengde en in de verre hoek doel trof: 1-0. Even later deed ook Marcos Llorente een duit in het zakje, maar diens inzet werd op de lat getikt door doelman Fernando Pacheco. Vijf minuten voor het eindsignaal werd Atlético nog aan het wankelen gebracht, toen Munuera naar de penaltystip wees vanwege een overtreding van Stefan Savic op Luis Rioja. Joselu kreeg de eer om het buitenkansje benutten, maar Oblak had een katachtige redding in huis en hij bezorgde zijn ploeg daarmee de drie punten.