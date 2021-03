Liverpool herpakt zich met zege; Rui Patrício per brancard van het veld

Maandag, 15 maart 2021

Liverpool heeft zich maandagavond verzekerd van een minimale zege in de Premier League. Op bezoek bij Wolverhampton Wanderers genoot de ploeg van Jürgen Klopp bij rust dankzij Diogo Jota al een voorsprong, die tot het laatste fluitsignaal vastgehouden werd: 0-1. Dankzij de driepunter klimmen the Reds, die 46 punten hebben, naar de zesde plek op de ranglijst, waar het op twee en vijf punten achterstand staat van respectievelijk West Ham United, dat nog een wedstrijd tegoed heeft, en Chelsea. Wolverhampton blijft met 35 punten steken op de dertiende positie.

Manager Klopp was blijkbaar positief gestemd over het optreden van zijn ploeg in het gewonnen Champions League-duel met RB Leipzig (2-0), daar Liverpool met een identieke basiself aan de aftrap stond tegen the Wolves. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd werd genoteerd door Nélson Semedo, die het leer kreeg van Adama Traoré maar diens schot uit de benedenhoek getikt zag worden door doelman Alisson Becker. Na een klein kwartier spelen was het aan de andere kant Sadio Mané die een poging waagde de score te openen, maar de aanvaller speelde de bal net te ver voor zijn voeten uit om tot een succesvol schot te komen.

In het restant van de eerste helft voerde Wolverhampton de druk op het vijandige doel op, al sorteerde de pressing niet het gewenste effect. Integendeel, want het waren de bezoekers die in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong kwamen. Waar Mané enkele minuten voor rust nog rakelings naast kopte, was de Senegalees even later als aangever wel succesvol. Na fraai combinatiespel bezorgde hij de bal bij Jota, die in de korte hoek doelman Rui Patrício wist te verschalken: 0-1. Met diens treffer is de Portugees pas de tweede speler, na Stephen Hunt, die zowel namens als tegen Wolverhampton het net vindt.

In het tweede bedrijf werd Georginio Wijnaldum naar de kant gehaald voor James Milner, die voor de 158ste keer als invaller in de Premier League op het veld stond: een evenaring van het record van Peter Crouch. Enkele minuten na rust kreeg Conor Coady een goede kopkans om de stand te nivelleren, maar zijn inzet ging rakelings over. Vervolgens ontstond er een impasse die pas tien minuten voor tijd doorbroken werd, toen Patricio zich moest strekken om redding te brengen op een schot van Mohamed Salah.

Drie minuten later deed ook Jota nog een duit in het zakje, maar ook hij vond de Portugese sluitpost op zijn weg naar een treffer. Het slotakkoord werd gespeeld door Salah, die op aangeven Alex Oxlade-Chamberlain de 0-2 dacht te maken maar dat deed vanuit buitenspelpositie: geen doelpunt. Rui Patrício moest het veld in de absolute slotfase per brancard verlaten na een harde botsing met ploeggenoot Conor Coady. De Portugese goalie heeft een hoofdwond en kreeg zuurstof toegediend. Er werden liefst achttien minuten blessuretijd bijgetrokken, maar aan de stand kwam geen verandering meer.