‘Racist’ Johan Derksen slaat genadeloos terug naar Tunahan Kuzu

Maandag, 8 maart 2021 om 23:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:42

Johan Derksen heeft maandagavond in Veronica Inside gereageerd op de aantijgingen van Tunahan Kuzu, die hem op Twitter neer had gezet als 'één van de boegbeelden van racisme en seksisme in Nederland'. Derksen slaat genadeloos terug naar de politicus van DENK, die volgens hem niet serieus te nemen is.

Het relletje tussen Kuzu en Derksen komt voort uit een interview dat Marieke Derksen, de dochter van Johan, gaf aan De Telegraaf. Johan Derksen liet ziet zich bij Veronica Inside diverse malen kritisch uit over Lilianne Ploumen, de lijsttrekker van de PvdA. Zijn dochter onthulde dat Derksen echter van huis uit een PvdA-stemmer is. "Ik kom uit een echt PvdA-gezin", aldus Marieke Derksen. "We hadden de VARA-gids, Vrij Nederland en er werd PvdA gestemd. En als dat eenmaal in je zit, dan gaat het er niet meer uit."

Ploumen heeft volgens Johan Derksen geen charisma en ze werd meermaals een 'drammer' genoemd. Volgens Marieke Derksen moet je dat met een korreltje zout nemen. "Ach welnee, je moet niet zo in al die praatjes geloven. Hij heeft een grote mond, maar een rood hart. Dat is allemaal voor de show, met die mannen aan tafel. Dus ik zeg ook tegen hem: je hebt me tot een verstandige vrouw opgevoed, dus volg mijn advies en kies Ploumen."

Als de @PvdA trots is dat Johan Derksen als één van de boegbeelden van racisme en seksisme in Nederland onderdeel is van een echt PvdA-gezin, begrijp ik dat je geen zetels overhoudt. En dat op #internationalevrouwendag Schaam je @PloumenLilianne https://t.co/tntrG6Rixe — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) March 8, 2021

Maandag mengde Kuzu zich venijnig in het debat, door op Twitter te schrijven: "Als de PvdA trots is dat Johan Derksen als één van de boegbeelden van racisme en seksisme in Nederland onderdeel is van een echt PvdA-gezin, begrijp ik dat je geen zetels overhoudt. En dat op Internationale Vrouwendag. Schaam je, Lilianne Ploumen."

Daarmee werd Derksen maandagavond dus geconfronteerd. "Was Kuzu niet die man die toen ter discussie stond omdat hij een medewerkster daar neukte op het Binnenhof? Omdat hij het woord 'seksist' in de mond neemt", aldus Derksen, die daarmee doelt op de buitenechtelijke affaire die Kuzu zou hebben gehad met een medewerkster van zijn partij. Als gevolg van het vermeende grensoverschrijdende gedrag trad Kuzu af als lijsttrekker van DENK, al staat hij wel op plek twee op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

"Dat is ook die man die het volledig eens is wat er in Turkije gebeurt?", vervolgt Derksen. "Dat is dezelfde persoon? Dan hoef ik die niet serieus te nemen." Derksen stelt verder geen PvdA te gaan stemmen bij de komende verkiezingen. "Nee, joh. Vroeger heb ik wel Partij van de Arbeid gestemd, in de tijd van Joop den Uyl. Toen ben ik heel lang bij D66 geweest, toen bij VVD geweest. Ik heb maar één fout gemaakt: dat is Thierry Baudet, één keer."