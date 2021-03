Wout Weghorst niet de held maar de grote schlemiel van VfL Wolfsburg

Woensdag, 3 maart 2021 om 22:44 • Daniel Cabot Kerkdijk

RB Leipzig heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finale van de DFB Pokal. In de Red Bull Arena waren die Roten Bullen met 2-0 te sterk voor VfL Wolfsburg. Een negatieve hoofdrol was weggelegd voor Wout Weghorst, die een penalty niet tussen de palen kreeg. Justin Kluivert begon in de basis bij de thuisploeg en deed ruim een uur mee. Eerder op de avond plaatste Holstein Kiel zich al voor de halve finale door RW Essen met 0-3 te verslaan; ook Borussia Dortmund is al zeker van een plek bij de laatste vier.

In het eerste kwart van de wedstrijd was het de ploeg van Julian Nagelsmann die er meermaals gevaarlijk uitkwam. Zo kreeg Christopher Nkunku in de elfde speelminuut een uitgelezen kans op de score te openen, maar diens kopbal uit een voorzet van Dani Olmo werd gepareerd door doelman Koen Casteels. Enkele minuten later was het Kluivert die een duit in het zakje mocht doen; ook hij zag zijn kopbal echter gestopt worden door de sluitpost van Wolfsburg. Vanaf dat moment kregen de bezoekers meer kleur op de wangen en werd Leipzig teruggedrongen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wout Weghorst nam zojuist de knulligste strafschop uit zijn hele carrière. ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 3 maart 2021

In de 23ste minuut kreeg Wolfsburg een buitenkans om de score te openen, toen scheidsrechter Marco Fritz een penalty toekende na een overtreding van Nkunku op Kevin Mbabu. Het standbeen van Weghorst gleed net weg toen hij wilde schieten, waardoor diens schot huizenhoog over ging. Op slag van rust kreeg Renato Steffen oog in oog met doelman Péter Gulácsi een goede mogelijkheid om de misser van de Nederlandse spits te compenseren, maar de Hongaarse keeper trok aan het langste eind: geen treffers voor rust.

De eerste grote kans van het tweede bedrijf kwam op naam van Yussuf Poulsen, die de linkervoet van Casteels vond op weg naar zijn openingstreffer. Na ruim een uur spelen had de spits het geluk wel aan zijn zijde. Alexander Sorloth legde de bal breed op Poulsen, die zich door de Wolfsburgse defensie wurmde en in de korte hoek doel trof: 1-0. Josip Brekalo probeerde met een afstandsschot, dat in het zijnet belandde, de stand nog te nivelleren, maar de bekeruitschakeling bleek onafwendbaar voor Weghorst en consorten. Het doek viel twee minuten voor tijd definitief voor de bezoekers, toen Hee-Chan Hwang op aangeven van uit de rebound de 2-0 eindstand op het scorebord zette.