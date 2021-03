Ajax maakt reden van afwezigheid van Brobbey in Heerenveen bekend

Woensdag, 3 maart 2021 om 20:20

Brian Brobbey maakt donderdagavond geen deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen sc Heerenveen. De Amsterdammers communiceren dat de negentienjarige spits ‘niet wedstrijdfit’ is. Overigens is ook Zakaria Labyad afwezig in het Abe Lenstra Stadion, maar de reden van zijn absentie is voorlopig nog niet duidelijk.

Ajax-trainer Erik ten Hag maakte woensdag op de persconferentie in aanloop naar het duel in Heerenveen bekend dat hij Devyne Rensch, Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui moest missen. De eerste twee zijn geschorst, terwijl Mazraoui al een tijdje uit de roulatie is door problemen met zijn gezichtsvermogen. Klaarblijkelijk zijn in de tussentijd ook Brobbey en Labyad toegevoegd aan het lijstje met afwezigen.

Labyad was afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen PSV (1-1) al afwezig, maar het is voorlopig nog onduidelijk waarom de aanvallende middenvelder ontbreekt. Ten Hag noemde hem woensdag niet in het lijstje met afwezige spelers. Brobbey kwam in Eindhoven nog als invaller binnen de lijnen, maar is nu ‘niet wedstrijdfit’. Ten Hag deed de afgelopen weken meer dan eens een beroep op de jonge spits.