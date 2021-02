Pascal Struijk speelt zich in de kijker bij nummer drie van Engeland

Dinsdag, 23 februari 2021 om 09:24 • Laatste update: 09:29

Pascal Struijk maakt na dit seizoen mogelijk een transfer. De 21-jarige verdediger van Leeds United heeft zich volgens De Telegraaf in de kijker gespeeld bij Leicester City en Napoli. De nummer drie van de Premier League en nummer zeven van de Serie A hebben reeds geïnformeerd naar de diensten van Struijk, die dit seizoen ook als controlerende middenvelder is ingezet bij Leeds.

Struijk heeft zich dit seizoen sterk ontwikkeld in het team van manager Marcelo Bielsa. Hij mag zich inmiddels vaste basisspeler noemen en verscheen de afgelopen weken tien keer op rij aan de aftrap bij de huidige nummer twaalf van de Premier League. De voormalig jeugdspeler van ADO Den Haag en Ajax staat tot medio 2024 onder contract bij Leeds United. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 2,5 miljoen euro.

Struijk lijkt op korte termijn een keuze te moeten maken over zijn interlandcarrière. Hij werd geboren in België en mag daardoor ook uitkomen voor de Rode Duivels. Volgens Belgische media is bondscoach Roberto Martínez, die al telefonische met hem sprak, zeer gecharmeerd van de Nederlander en overweegt hij hem een uitnodiging te sturen voor de komende interlandperiode. De Belgische voetbalbond heeft reeds bevestigd dat Struijk een Belgisch paspoort heeft aangevraagd.

Martínez wil met het oog op het EK van dit jaar en het WK van 2022 in Qatar een verjongingsproces doorvoeren bij de Belgische ploeg. Onder meer verdedigers als Jan Vertonghen en Toby Alderweireld naderen het einde van hun interlandcarrière en wat betreft de nieuwe generatie verdedigers is Struijk een serieuze optie voor de Spaanse trainer. De 1.90 meter lange centrale verdediger maakt met name dit seizoen veel indruk met zijn optredens namens Leeds United.