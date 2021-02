Amin Younes schittert met prachtgoal bij daverende verrassing tegen Bayern

Zaterdag, 20 februari 2021 om 17:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:43

Bayern München heeft zaterdagmiddag voor de tweede keer op rij niet weten te winnen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Hansi Flick ging verrassend onderuit tegen Eintracht Frankfurt. Amin Younes maakte in de eerste helft de winnende door de bal prachtig in de kruising te rammen: 2-1. Nummer twee RB Leipzig kan zondag de achterstand tot koploper Bayern verkleinen naar twee punten. Frankfurt klimt dankzij zijn vijfde zege op rij naar de vierde plek. Verder leed Borussia Mönchengladbach een dure nederlaag in de strijd om Europees voetbal tegen 1. FSV Mainz (1-2).

Eintracht Frankfurt - Bayern München 2-1

De thuisploeg, die zonder Jetro Willems in basis aan de aftrap verscheen, kwam al in de twaalfde speelminuut aan de leiding. Na een inworp aan de linkerkant van het veld kaatste Younes de bal terug op Filip Kostic, die een harde en lage voorzet in het zestienmetergebied afleverde. Meerdere spelers stonden klaar om de bal in te tikken, maar het was Daichi Kamada die het laatste zetje gaf: 1-0. Ook na de openingstreffer bleven die Adler de aanval zoeken, terwijl Bayern er nauwelijks aan te pas kwam. De aanvalslust van Eintracht leverde na een ruim half uur spelen zelfs een tweede treffer op.

Wat een goal van Amin Younes!?? De buitenspeler schiet de bal stijf in de kruising en zet Bayern op 2-0 achterstand.#sgefcb pic.twitter.com/E5NQrDkgVI — ESPN NL (@ESPNnl) February 20, 2021

Kamada speelde de bal richting Amin Younes, die vanaf de linkerkant van het zestienmetergebied naar binnen sneed en het leer verwoestend in de winkelhaak schoot: 2-0. De gastheren hielden de voordelige marge tot de rust vast, al moest doelman Kevin Trapp zich nog wel een keer strekken om redding te brengen op een inzet van Kingsley Coman. Zeven minuten na de pauze kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd. Leroy Sané stuurde met een fraaie solo een aantal tegenstanders het bos in en gaf de bal aan Robert Lewandowski, die ter hoogte van de vijfmeterlijn eenvoudig kon intikken: 2-1. Vanaf dat moment werd het initiatief volledig overgenomen door Bayern, maar het ontbrak met name bij Coman aan scherpte voor het vijandige doel. Hoewel er nog fanatiek gezocht werd naar de gelijkmaker, werd die niet meer gevonden.

Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 1-2

De bezoekers begonnen voortvarend aan de ontmoeting in Noordrijn-Westfalen, daar de voorsprong al in de tiende speelminuut gevonden werd. Een sleutelrol was weggelegd voor Jeremiah St. Juste, die met een pass over circa zestig meter Karim Onisiwo bediende. Laatstgenoemde liet de bal twee keer stuiteren en schoot vervolgens diagonaal de 0-1 binnen. Twee minuten later dacht Mönchengladbach een penalty te krijgen na een overtreding van doelman Robin Zentner, maar de videoscheidsrechter zag Jonas Hofmann eerder een moment daarvoor al buitenspel stond: geen strafschop.

De gelijkmaker werd halverwege de eerste helft overigens alsnog gevonden. Na een solo van Alassane Pléa aan de linkerkant belandde de bal via Hofmann bij Lars Stindl, die met een geplaatst schot de verre hoek vond: 1-1. Op slag van rust werd er nog een goal van Ádám Szalai afgekeurd: Stefan Bell gaf de bal voor op de Hongaar, terwijl de bal al over de achterlijn geweest was. Het niveau van de wedstrijd daalde aanzienlijk in de tweede helft en grote kansen werden nauwelijks nog gecreëerd. Toch trok Mainz vier minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd nog aan het langste eind, want Kevin Stöger zette na een carambole voor het doel de 1-2 eindstand op het scorebord.

1. FC Köln - VfB Stuttgart 0-1

In het eerst bedrijf keken beide teams de kat uit de boom, en dat kwam de kwaliteit van het voetbal niet ten goede. Zowel Köln als Stuttgart wist voor rust geen schot op doel te produceren, maar de wedstrijd werd in de tweede helft vrij snel opengebroken. Borna Sosa mocht aan de linkerkant van het veld een vrije trap nemen en vond Sasa Kalajdzic, die boven iedereen uittorende en de bevrijdende 0-1 tegen de touwen knikte. Een kwartier voor tijd hoopte de thuisploeg de stand nog te nivelleren, maar Salih Özcan trof met een schot van afstand de lat. Aan de stand op de ranglijst komt voor deze ploegen geen verandering: Stuttgart bezet met 29 punten de tiende positie; Köln staat op de veertiende plek met 21 punten.

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin 0-1

Union, dat het nog altijd moest stellen zonder de aan zijn enkel geblesseerde Sheraldo Becker, had in de eerste helft een licht overwicht, maar geen van beide ploegen slaagden erin een grote kans te creëren. Na rust kopte Lucas Höler namens Freiburg rakelings over en wist Union in de 65ste minuut de leiding te nemen. Marcus Ingvartsen zette vanaf de rechterkant voor, waarna de doorgelopen Grischa Prömel zijn hoofd tegen de bal zette: 0-1. Union-aanvaller Petar Musa zag nog een gevaarlijke poging uit de hoek getikt worden door Florian Müller, maar de uitzege kwam niet in gevaar. Guus Til bleef de hele wedstrijd op de bank bij Freiburg.