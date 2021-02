Ihattaren wakkert vuurtje aan met compliment op Instagram aan Ajacied

Vrijdag, 19 februari 2021 om 13:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:44

Voetballers zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mohamed Ihattaren heeft zich donderdagavond niet populair gemaakt onder de aanhangers van PSV. De negentienjarige aanvallende middenvelder beleefde de Europa League-avond vanuit huis, omdat hij vanwege ziekte en een spierblessure niet inzetbaar was voor PSV. Ihattaren zag eerst hoe zijn ploeggenoten in de zestiende finale van de Europa League verloren van Olympiacos (4-2). Later op de avond won Ajax van Lille OSC (1-2), dankzij een winnend doelpunt van Brian Brobbey. Ihattaren deelt via zijn Instagram Stories een compliment uit aan de negentienjarige spits van Ajax.

De post op de Instagram Stories van Mohamed Ihattaren.

Op Twitter wordt de post van Ihattaren door sommige supporters van PSV gezien als een nieuwe flirt met Ajax. "Ihattaren is op de avond dat PSV met 4-2 verliest drukker bezig met Ajacieden complimenten geven", zegt PSV-fan Chris Sibon. "Begin me daar best wel aan te storen." In een reactie daarop zegt Brenda, eveneens aanhanger van de Eindhovenaren: "Beetje klaar met dit gedrag..."

Ihattaren, die bij PSV beschikt over een contract tot medio 2022, ging in november in het RTL-programma Andy niet te Vermeijde ook al in op een eventuele transfer naar Ajax. "Je weet nooit hoe het loopt. Ik vind Ajax ook een mooie club", aldus Ihattaren, die weet hoe gevoelig het ligt. "De fans van PSV zullen het niet accepteren. Ik wil zeker wat terug doen voor de club. Ik houd van PSV. Het is mijn club, snap je?"