Bosz ziet zeven goals in knotsgek duel; Milan geeft zege tegen tien man weg

Donderdag, 18 februari 2021 om 20:50 • Laatste update: 20:54

Peter Bosz zal zich donderdagavond in een ware rollercoaster hebben gewaand. De trainer van Bayer Leverkusen zag hoe zijn ploeg tegen Young Boys wonderbaarlijk terugkwam van een 3-0 achterstand, en het resultaat in de slotfase alsnog uit handen gaf: 4-3. AC Milan dacht een uitzege te boeken tegen Rode Ster Belgrado, maar gaf de voorsprong in de slotfase uit handen: 2-2.

Young Boys - Bayer Leverkusen 4-3

Al in de derde minuut opende Young Boys de score. Na een uitdraaiende corner van Michel Aebischer nam Christian Fassnacht de bal met succes uit de lucht rond de strafschopstip: 1-0. Na achttien minuten leidde een hoekschop van Aebische ook tot de 2-0; ditmaal kopte Theoson Siebatcheu raak via het gras. Daarmee was de gifbeker voor Bosz en consorten nog niet leeg. Op slag van rust vergrootte Meschack Elia de marge na een mislukte poging van Aleksandar Dragovic om een lange bal van Young Boys weg te werken. Het leek een uitzichtloze positie voor Leverkusen, maar na de pauze zetten de bezoekers een grandioze comeback in.

Patrik Schick kopte raak uit een voorzet van Jeremie Frimpong en scoorde vervolgens uit een rebound na een gepareerde kopstoot van Jonathan Tah, waardoor de bezoekers zeven minuten na de pauze weer helemaal terug waren in de wedstrijd. Leverkusen, met Daley Sinkgraven in de basiself, maakt er niet veel later zelfs 3-3 van: halverwege de tweede helft, drie minuten na zijn invalbeurt, wipte Moussa Diaby de bal over de uitgekomen keeper David von Ballmoos na een lange bal van achteruit van Florian Wirtz. Twee minuten voor tijd zorgde Theoson Siebatcheu echter voor de ontknoping uit een rebound: 4-3.

Rode Ster Belgrado - AC Milan 2-2

Milan dacht al na zes speelminuten op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Samuel Castillejo werd afgekeurd wegens buitenspel. Na een klein kwartier spelen werd er opnieuw een Milanese treffer afgekeurd. Ditmaal verklaarde scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos het doelpunt ongeldig na het zien van de videobeelden: Mario Mandzukic speelde de bal met zijn hand naar doelpuntenmaker Theo Hernández. Rode Ster liet zich niet onderdompelen en de Serviërs kwamen er een aantal keer gevaarlijk uit. Toch kon de thuisploeg niet voorkomen dat Milan alsnog met een voorsprong ging rusten. Om tot de openingstreffer te komen hadden de bezoekers wel hulp nodig van Radovan Pankov, die de bal na een voorzet van Castillejo achter zijn eigen doelman gleed: 0-1.

Een welkome treffer voor de ploeg van Stefano Piolo, al kon men niet lang van de voorsprong genieten. Zeven minuten na de thee zette Guelor Kanga vanaf elf meter de gelijkmaker op het scorebord. De penalty werd toegekend na een handsbal van aanvoerder Alessio Romagnoli. Tien minuten na de treffer stelde Milan weer orde op zaken. Opnieuw was Pankov de zondebok, die Hernández onhandig onderuithaalde in de zestien. Een strafschop werd toegekend, die door laatstgenoemde overtuigend werd binnengeschoten: 1-2. Milan Rodic kreeg een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart gepresenteerd, en mocht het veld verlaten. Desondanks kwam Rode Ster in de slotseconde nog langszij: het was uitgerekend schlemiel Pavkov die uit een corner binnenknikte: 2-2.