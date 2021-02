Bekijk hier hoe Kylian Mbappé na 23 jaar geschiedenis schreef in Barcelona

Woensdag, 17 februari 2021 om 01:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:59

Kylian Mbappé was nog niet eens geboren toen Andriy Shevchenko op 5 november 1997 een hattrick in het Champions League-groepsduel tussen het Barcelona van Louis van Gaal en Dynamo Kiev (0-4) maakte. Sindsdien had geen enkele voetballer meer een hattrick tegen én in Barcelona in de Champions League gemaakt, maar daar kwam dinsdagavond na dik 23 jaar verandering in. Mbappé, die op 20 december 1998 het levenslicht zag, completeerde dinsdagavond in de 1-4 overwinning van Paris Saint-Germain een hattrick door in minuut 32, 65 en 85 te scoren.

Mbappé is zelfs pas de negende speler die in een officiële wedstrijd tegen Barcelona in het Camp Nou een hattrick maakt. Dat was sinds 22 mei 2005 in LaLiga niet meer voorgekomen. Toen hield Villarreal dankzij drie doelpunten van Diego Forlán een punt over aan de visite aan Catalonië: 3-3. Voor Barcelona is de nederlaag een gevoelige. Het is voor het eerst in de geschiedenis, na 151 thuisduels, dat de Catalanen twee opeenvolgende thuisduels in Europa verliezen. In december was Juventus al met 0-3 te sterk geweest.

