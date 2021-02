Toby Alderweireld zwaait gestopte voormalig Ajacied uit: ‘Proficiat makker’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 23:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:34

Jelle Van Damme zet definitief een punt achter zijn loopbaan, zo maakt de 37-jarige Belg via Instagram wereldkundig. De voormalig verdediger van Ajax zat sinds afgelopen zomer al zonder club, nadat zijn laatste werkgever, Sporting Lokeren, failliet was verklaard. De oud-international van België speelde van 2002 tot 2004 voor Ajax, waarin hij in totaal tot achttien Eredivisie-wedstrijden kwam. Zijn op het sociale medium aangekondigde afscheid leverde hem vele reacties op.

“Ik wil op de eerste plaats de clubs bedanken die me alle kansen gegeven hebben”, klinken de woorden Van Damme onder zijn Instagram post. “Ik had mijn kinderen beloofd geen verre bestemmingen meer te overwegen en aangezien er dichterbij niets interessant voorbij kwam, betekent dit het einde. Ik heb daar vrede mee. Het was prachtig, maar laat ons eerlijk zijn: er is meer in het leven dan alleen dit mooie spelletje.”

"Daarnaast bedank ik de mensen dicht in mijn buurt, die me in goede en in slechte tijden altijd hebben gesteund”, vervolgt de verdediger zijn bericht. “En tot slot de fans natuurlijk. Die wil ik allemaal bedanken, ook die van de tegenpartij. Jullie waren mijn brandstof. Hopelijk mogen jullie snel weer wedstrijden bijwonen, want nu ziet het spel er toch helemaal anders uit", besluit Van Damme.

De foto op Instagram leverde hem talloze reacties op. "Proficiat makker. Nu genieten! Je hebt het verdiend!", laat Toby Alderweireld weten, die bij de Rode Duivels samenspeelde met Van Damme. "Topper", schrijft Patrick van Aanholt. Ruud Vormer meldt: "Topcarrière vriend!" En ook Sacha Kljestan, zijn voormalige ploeggenoot bij Club Brugge laat een reactie achter: "Je was een echte klootzak om tegen te spelen." Ook namen als Robbie Keane, waarmee Van Damme samenspeelde bij LA Galaxy en Radja Nainggolan plaatsen een reactie onder de bewuste foto. "Succes met alles wat er op je afkomt. En gefeliciteerd met je carrière, makker”, schrijft laatstgenoemde.

Van Damme, zevenvoudig Belgisch international, verliet Beerschot AC in 2002 voor Ajax, waar hij uiteindelijk in 2004 vertrok voor een avontuur bij Southampton. Vervolgens speelde de verdediger voor Werder Bremen, RSC Anderlecht, Standard Luik en Wolverhampton Wanderers, om daarna via LA Galaxy en Antwerp zijn carrière te besluiten bij Lokeren.