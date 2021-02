Besiktas kruipt door het oog van de naald en bereikt halve finale

Donderdag, 11 februari 2021 om 21:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:32

Besiktas heeft zich donderdagavond ternauwernood geplaatst voor de halve finale van de beker van Turkije. In de kwartfinale op bezoek bij Konyaspor had de gedeeld koploper van de Süper Lig een verlenging en een penaltyreeks nodig na een 1-1 gelijkspel in reguliere speeltijd. Uiteindelijk won Besiktas de penaltyserie met 3-2, waardoor de club in de halve finale tegenover Istanbul Basaksehir staat. Besiktas won zondag in competitieverband nog met 1-0 van Konyaspor.

Eerder deze week vonden Fenerbahçe en Galatasaray hun Waterloo in het bekertoernooi, waardoor de kans op een eindzege van Besiktas aanzienlijk toenam. De Zwarte Adelaars moesten echter wel zien te winnen van Konyaspor en leken al gauw goed op weg. Een eerste kopbal van Francisco Montero zeilde in de derde minuut nog naast, maar even later kwam Besiktas op voorsprong. Oguzhan Özyakup deed een poging om Cenk Tosun te bedienen in het strafschopgebied en zag dat de pass werd onderschept door Nejc Skubic. Daardoor ontstond een schietkans voor Özyakup en de ex-middenvelder van Feyenoord schoot overtuigend raak in de rechterbovenhoek.

Lang kon Besiktas echter niet van de voorsprong genieten. Een uitdraaiende corner van linksback Guilherme van Konyaspor resulteerde in de achttiende minuut een kopkans voor Abdülkerim Bardakçi. De centrale verdediger torende boven iedereen uit in het strafschopgebied en kopte de gelijkmaker binnen. Levan Shengelia was uit een vrije trap dicht bij de 2-1 voor Konyaspor, maar keeper Utku Yuvakuran van Besiktas, in de competitie de tweede keus achter Ersin Destanoglu, dook de bal uit de onderhoek. Halverwege de eerste helft volgde een domper voor Besiktas, toen Montero het veld vanwege een ogenschijnlijk ernstige blessure per brancard verliet.

In het eerste kwartier van de tweede helft liet Tosun zich nadrukkelijk gelden. Kort na rust werd een doelpunt van de spits afgekeurd vanwege een overtreding van Atiba Hutchinson in de aanloop naar de Hutchinson plantte zijn hand in het gezicht van Ahmet Calik en bediende Özyakup, die Tosun in staat stelde om te scoren. Na 56 minuten werd een kopbal van de winteraanwinst door keeper Eray Birnican met de vingertoppen gekeerd. Kort daarna maakte de spits plaats voor Cyle Larin en ook Vincent Aboubakar kwam binnen de lijnen. In de slotfase kreeg Besiktas meerdere mogelijkheden om een verlenging af te wenden.

Georges-Kevin N'Koudou schoot hard in het zijnet, Hutchinson kopte via de grond over het doel en een geplaatst afstandsschot van Larin werd door de doelman verwerkt. Een verlenging moest daardoor uitkomst bieden. In de honderdste minuut kopte invaller Rachid Ghezzal over en dat was een van de laatste grote kansen van de verlenging. Doelman Yuvakuran van Besiktas keerde de eerste strafschop van Artem Kravets, waarna Ghezzal en Guilherme scoorden voor respectievelijk Besiktas en Konyaspor. Een misser van Bernard Mensah bracht de stand weer in evenwicht, waarna Skubic hoog over schoot. Necip Uysal, Farouk Miya en Valentin Rosier maakten geen fout, waarna Bardakçi miste en de penaltyreeks ten einde kwam.