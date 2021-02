Jorrit en Jolisa Hendrix delen via Instagram twee schitterende trouwfoto's

Donderdag, 11 februari 2021 om 19:47 • Laatste update: 20:04

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Jorrit Hendrix is in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Jolisa. De middenvelder van Spartak Moskou en zijn kersverse echtgenote delen donderdagavond allebei een foto van de bruiloft, die dinsdag plaatsvond. De weersomstandigheden zorgen voor fraaie foto's. "Je bent mijn liefste vriend, mijn diepste liefde", schrijft Hendrix bij zijn afbeelding. "Je bent de ware. 09.02.2021, Mr. & Mrs. Hendrix." Hendrix is al sinds 2011 samen met Jolisa Janssen, die sinds de bruiloft door het leven gaat als Jolisa Hendrix. Op sociale media worden de tortelduifjes gefeliciteerd door onder meer Marco van Ginkel, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Kevin Diks, Jordy de Wijs, Nigel Bertrams, Boudewijn Zenden en Djavan Anderson.