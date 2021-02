Na Liverpool wordt ook Man United niet toegelaten voor Europese uitwedstrijd

Manchester United wordt vanwege een inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk niet toegelaten tot Spanje. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer zou volgende week donderdag in San Sebastian spelen tegen Real Sociedad. De wedstrijd in de zestiende finale van de Europa League is door de UEFA verplaatst naar het Allianz Stadium van Juventus. De aanvangstijd van het duel blijft staan op 18.55 uur.

Door de uitbraak van de zogeheten Britse coronavariant gelden in Spanje extra beperkingen als het gaat om reizen vanuit Engeland. De Spaanse overheid maakt geen uitzondering voor topsporters en ontzegt Manchester United daarom toegang tot het land, net als Duitsland dat eerder deed bij Liverpool. The Reds spelen het uitduel van de achtste finale in de Champions League tegen RB Leipzig daarom in de Puskás Arena in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

De UEFA laat weten blij te zijn met de oplossing voor de wedstrijd tussen Real Sociedad en Manchester United. "We bedanken beide clubs voor de medewerking in het vinden van een oplossing, als ook de Italiaanse voetbalbond en Juventus voor hun instemming om de wedstrijd in kwestie te laten plaatsvinden", laat een woordvoerder van de Europese voetbalbond weten.